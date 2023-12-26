В Екатеринбурге из-за снегопада взлетели цены на такси. Скрин

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Снегопад спровоцировал резкий рост цен на такси Фото:

Из-за сильного снегопада в Екатеринбурге сильно выросли цены на такси. Об этом сообщили читатели URA.RU.

Пассажиру придется заплатить за короткую поездку от 600 рублей. Ценообразование связано с высоким спросом и ухудшением видимости на дорогах. В такую погоду работают мало таксистов, поэтому цена на поездку выросла.

В Екатеринбурге за сутки ожидается около 15-18 миллиметров осадков. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря. Из-за непогоды шесть самолетов вылетели с опозданием, а два рейса авиакомпании Utair были задержаны. Пока уральская столица встала в 11-балльные пробки, екатеринбуржец объехал пробки в центре города на лыжах.

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Из-за сильного снегопада в Екатеринбурге сильно выросли цены на такси. Об этом сообщили читатели URA.RU. Пассажиру придется заплатить за короткую поездку от 600 рублей. Ценообразование связано с высоким спросом и ухудшением видимости на дорогах. В такую погоду работают мало таксистов, поэтому цена на поездку выросла. В Екатеринбурге за сутки ожидается около 15-18 миллиметров осадков. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря. Из-за непогоды шесть самолетов вылетели с опозданием, а два рейса авиакомпании Utair были задержаны. Пока уральская столица встала в 11-балльные пробки, екатеринбуржец объехал пробки в центре города на лыжах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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