В Екатеринбурге из-за снегопада взлетели цены на такси. Скрин

26 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Снегопад спровоцировал резкий рост цен на такси Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за сильного снегопада в Екатеринбурге сильно выросли цены на такси. Об этом сообщили читатели URA.RU. Пассажиру придется заплатить за короткую поездку от 600 рублей. Ценообразование связано с высоким спросом и ухудшением видимости на дорогах. В такую погоду работают мало таксистов, поэтому цена на поездку выросла. В Екатеринбурге за сутки ожидается около 15-18 миллиметров осадков. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря. Из-за непогоды шесть самолетов вылетели с опозданием, а два рейса авиакомпании Utair были задержаны. Пока уральская столица встала в 11-балльные пробки, екатеринбуржец объехал пробки в центре города на лыжах.

Из-за сильного снегопада в Екатеринбурге сильно выросли цены на такси. Об этом сообщили читатели URA.RU. Пассажиру придется заплатить за короткую поездку от 600 рублей. Ценообразование связано с высоким спросом и ухудшением видимости на дорогах. В такую погоду работают мало таксистов, поэтому цена на поездку выросла. В Екатеринбурге за сутки ожидается около 15-18 миллиметров осадков. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря. Из-за непогоды шесть самолетов вылетели с опозданием, а два рейса авиакомпании Utair были задержаны. Пока уральская столица встала в 11-балльные пробки, екатеринбуржец объехал пробки в центре города на лыжах.