Екатеринбуржец объехал пробки в центре города на лыжах. Видео

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Некоторые горожане шутят, что лыжи — идеальный способ добраться до дома Фото:

Один из жителей Екатеринбурга нашел способ миновать 11-балльные пробки в центре города, которые образовались из-за снегопада. Видео с URA.RU поделился один из очевидцев.

«Судя по всему, это лучший вариант, как не тратит уйму времени на путь домой. Возможно, завтра также придется добираться на работу и всем остальным», — пошутил читатель.

Синоптики предсказывали, что 26 декабря в Свердловскую область придет снегопад. Ожидается, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Из-за непогоды шесть самолетов вылетели с опозданием, два рейса авиакомпании Utair были задержаны, также на автовокзалах отменяют рейсы. Тем временем свердловские власти созвали экстренное совещание, чтобы минимизировать последствия снегопада.

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Один из жителей Екатеринбурга нашел способ миновать 11-балльные пробки в центре города, которые образовались из-за снегопада. Видео с URA.RU поделился один из очевидцев. «Судя по всему, это лучший вариант, как не тратит уйму времени на путь домой. Возможно, завтра также придется добираться на работу и всем остальным», — пошутил читатель. Синоптики предсказывали, что 26 декабря в Свердловскую область придет снегопад. Ожидается, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Из-за непогоды шесть самолетов вылетели с опозданием, два рейса авиакомпании Utair были задержаны, также на автовокзалах отменяют рейсы. Тем временем свердловские власти созвали экстренное совещание, чтобы минимизировать последствия снегопада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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