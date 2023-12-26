Екатеринбуржец объехал пробки в центре города на лыжах. Видео

26 декабря 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Некоторые горожане шутят, что лыжи — идеальный способ добраться до дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU Один из жителей Екатеринбурга нашел способ миновать 11-балльные пробки в центре города, которые образовались из-за снегопада. Видео с URA.RU поделился один из очевидцев. «Судя по всему, это лучший вариант, как не тратит уйму времени на путь домой. Возможно, завтра также придется добираться на работу и всем остальным», — пошутил читатель. Синоптики предсказывали, что 26 декабря в Свердловскую область придет снегопад. Ожидается, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Из-за непогоды шесть самолетов вылетели с опозданием, два рейса авиакомпании Utair были задержаны, также на автовокзалах отменяют рейсы. Тем временем свердловские власти созвали экстренное совещание, чтобы минимизировать последствия снегопада.

Один из жителей Екатеринбурга нашел способ миновать 11-балльные пробки в центре города, которые образовались из-за снегопада. Видео с URA.RU поделился один из очевидцев. «Судя по всему, это лучший вариант, как не тратит уйму времени на путь домой. Возможно, завтра также придется добираться на работу и всем остальным», — пошутил читатель. Синоптики предсказывали, что 26 декабря в Свердловскую область придет снегопад. Ожидается, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Из-за непогоды шесть самолетов вылетели с опозданием, два рейса авиакомпании Utair были задержаны, также на автовокзалах отменяют рейсы. Тем временем свердловские власти созвали экстренное совещание, чтобы минимизировать последствия снегопада.