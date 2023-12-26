Один из жителей Екатеринбурга нашел способ миновать 11-балльные пробки в центре города, которые образовались из-за снегопада. Видео с URA.RU поделился один из очевидцев.
«Судя по всему, это лучший вариант, как не тратит уйму времени на путь домой. Возможно, завтра также придется добираться на работу и всем остальным», — пошутил читатель.
Синоптики предсказывали, что 26 декабря в Свердловскую область придет снегопад. Ожидается, что за сутки выпадет около 15-18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь. Из-за непогоды шесть самолетов вылетели с опозданием, два рейса авиакомпании Utair были задержаны, также на автовокзалах отменяют рейсы. Тем временем свердловские власти созвали экстренное совещание, чтобы минимизировать последствия снегопада.
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