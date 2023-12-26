Baza: «Тинькофф» прекратил сотрудничество с Ивлеевой

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Городские зарисовки. Екатеринбург, тинькофф, пивоварня
Банк увидел риски в сотрудничестве с Ивлеевой, пишет Baza Фото:

Банк «Тинькофф» отказался от сотрудничества с блогером Анастасией Ивлеевой из-за «голой вечеринки», устроенной ей в баре «Мутабор». Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Больше Ивлеева рекламировать банк не будет. В „Тинькофф“ посчитали сотрудничество с Настей риском для компании», — пишет Baza. Издание отмечает, что последний рекламный пост с участием Ивлеевой выходил шесть дней назад. Поводом к разрыву сотрудничества стала эпатажная вечеринка, куда ее участники пришли полуголые в соответствии с требованиями дресс-кода.

Сегодня же фото Ивлеевой пропало с сайта МТС: блогер была амбассадором компании. Ранее участники вечеринки Ивлеевой публично извинились за свое поведение. Для одного из них, Филиппа Киркорова, посещение вечеринки может иметь далеко идущие последствия: по данным Baza, его выступления вырезают из новогодних ТВ-шоу.

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Банк «Тинькофф» отказался от сотрудничества с блогером Анастасией Ивлеевой из-за «голой вечеринки», устроенной ей в баре «Мутабор». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Больше Ивлеева рекламировать банк не будет. В „Тинькофф“ посчитали сотрудничество с Настей риском для компании», — пишет Baza. Издание отмечает, что последний рекламный пост с участием Ивлеевой выходил шесть дней назад. Поводом к разрыву сотрудничества стала эпатажная вечеринка, куда ее участники пришли полуголые в соответствии с требованиями дресс-кода. Сегодня же фото Ивлеевой пропало с сайта МТС: блогер была амбассадором компании. Ранее участники вечеринки Ивлеевой публично извинились за свое поведение. Для одного из них, Филиппа Киркорова, посещение вечеринки может иметь далеко идущие последствия: по данным Baza, его выступления вырезают из новогодних ТВ-шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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