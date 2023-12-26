Baza: «Тинькофф» прекратил сотрудничество с Ивлеевой

Банк «Тинькофф» отказался от сотрудничества с блогером Анастасией Ивлеевой из-за «голой вечеринки», устроенной ей в баре «Мутабор». Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Больше Ивлеева рекламировать банк не будет. В „Тинькофф“ посчитали сотрудничество с Настей риском для компании», — пишет Baza. Издание отмечает, что последний рекламный пост с участием Ивлеевой выходил шесть дней назад. Поводом к разрыву сотрудничества стала эпатажная вечеринка, куда ее участники пришли полуголые в соответствии с требованиями дресс-кода.
Сегодня же фото Ивлеевой пропало с сайта МТС: блогер была амбассадором компании. Ранее участники вечеринки Ивлеевой публично извинились за свое поведение. Для одного из них, Филиппа Киркорова, посещение вечеринки может иметь далеко идущие последствия: по данным Baza, его выступления вырезают из новогодних ТВ-шоу.
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