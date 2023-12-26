Костомаров рассказал, что водит машину после ампутации

новость из сюжетаПроблемы со здоровьем у Романа Костомарова
Фигурист Роман Костомаров сам водит автомобиль, несмотря на ампутацию конечностей. Об этом он сам рассказал МАТЧ-ТВ.
«Да, я сам езжу», — сообщил спортсмен, отвечая на вопрос журналистов, водит ли он машину. Также уточняется, что Костомаров сам за рулем приехал на новогодний вечер ХК «Красная машина» в Красногорске.
Роман Костомаров в начале 2023 года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой оказался в реанимации. В результате осложнений ему ампутировали конечности. Несмотря на трудности фигурист снова вышел на лед на коньках. Он принял участие в шоу, посвященном 50-летию спортсмена Ильи Авербуха.
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