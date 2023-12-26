26 декабря 2023

Костомаров рассказал, что водит машину после ампутации

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров сам водит автомобиль, несмотря на ампутацию конечностей. Об этом он сам рассказал МАТЧ-ТВ.

«Да, я сам езжу», — сообщил спортсмен, отвечая на вопрос журналистов, водит ли он машину. Также уточняется, что Костомаров сам за рулем приехал на новогодний вечер ХК «Красная машина» в Красногорске.

Роман Костомаров в начале 2023 года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой оказался в реанимации. В результате осложнений ему ампутировали конечности. Несмотря на трудности фигурист снова вышел на лед на коньках. Он принял участие в шоу, посвященном 50-летию спортсмена Ильи Авербуха.

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Фигурист Роман Костомаров сам водит автомобиль, несмотря на ампутацию конечностей. Об этом он сам рассказал МАТЧ-ТВ. «Да, я сам езжу», — сообщил спортсмен, отвечая на вопрос журналистов, водит ли он машину. Также уточняется, что Костомаров сам за рулем приехал на новогодний вечер ХК «Красная машина» в Красногорске. Роман Костомаров в начале 2023 года переболел тяжелой формой пневмонии, из-за которой оказался в реанимации. В результате осложнений ему ампутировали конечности. Несмотря на трудности фигурист снова вышел на лед на коньках. Он принял участие в шоу, посвященном 50-летию спортсмена Ильи Авербуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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