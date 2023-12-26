Студентов и преподавателей ЮУрГУ просят не посещать университет в непогоду

В связи со снежной стихией, накрывшей всю Челябинскую область, студентов и преподавателей Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) просят 27 декабря не посещать учебное заведение без острой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба университета.
«Уважаемые студенты и преподаватели! В связи со сложными погодными условиями администрация вуза просит 27 декабря 2023 года без острой необходимости не посещать университет!» — говорится в telegram-канале ЮУрГУ.
Сообщается, что при необходимости преподаватели могут перенести зачеты и занятия на дистант. При этом предварительно согласовав свои занятия с директором института или высшей школы.
Снежный циклон накрыл Челябинскую область в ночь на 25 декабря и продолжался до вечера 26 декабря. Автодороги перекрывали для движения транспорта, а экстренные службы перешли на усиленный режим работы. В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков. В ночь на 27 декабря дорожники в городе вывели 239 единиц техники.
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