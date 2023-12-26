26 декабря 2023

Студентов и преподавателей ЮУрГУ просят не посещать университет в непогоду

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, юургу, деревья в снегу, виды города, мороз
Студентов попросили не приходить 27 декабря в университет Фото:
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Снежная буря накрыла Челябинскую область

В связи со снежной стихией, накрывшей всю Челябинскую область, студентов и преподавателей Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) просят 27 декабря не посещать учебное заведение без острой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Уважаемые студенты и преподаватели! В связи со сложными погодными условиями администрация вуза просит 27 декабря 2023 года без острой необходимости не посещать университет!» — говорится в telegram-канале ЮУрГУ.

Сообщается, что при необходимости преподаватели могут перенести зачеты и занятия на дистант. При этом предварительно согласовав свои занятия с директором института или высшей школы.

Снежный циклон накрыл Челябинскую область в ночь на 25 декабря и продолжался до вечера 26 декабря. Автодороги перекрывали для движения транспорта, а экстренные службы перешли на усиленный режим работы. В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков. В ночь на 27 декабря дорожники в городе вывели 239 единиц техники.

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В связи со снежной стихией, накрывшей всю Челябинскую область, студентов и преподавателей Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) просят 27 декабря не посещать учебное заведение без острой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба университета. «Уважаемые студенты и преподаватели! В связи со сложными погодными условиями администрация вуза просит 27 декабря 2023 года без острой необходимости не посещать университет!» — говорится в telegram-канале ЮУрГУ. Сообщается, что при необходимости преподаватели могут перенести зачеты и занятия на дистант. При этом предварительно согласовав свои занятия с директором института или высшей школы. Снежный циклон накрыл Челябинскую область в ночь на 25 декабря и продолжался до вечера 26 декабря. Автодороги перекрывали для движения транспорта, а экстренные службы перешли на усиленный режим работы. В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков. В ночь на 27 декабря дорожники в городе вывели 239 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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