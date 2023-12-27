Имеет ли работодатель право заставить работать в Новый год

Юрист Капштык: сотрудник должен давать согласие на выход на смену в Новый год

27 декабря 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Работодатель не может заставить сотрудника работать в Новый год при не согласии последнего, рассказал Юрий Капштык Фото: Александр Мамаев © URA.RU Работодатель не может заставить сотрудника работать в Новый год, если это не исключительный вид работы или работник сам согласился. Об этом рассказал юрист Юрий Капштык. «Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничные дни и выходные допустима исключительно на основании приказа и согласия работника и оплачивается в двукратном размере или компенсируется отгулами (днями к отпуску)», — поделился Юрий Капштык в разговоре с « Газетой.Ru ». Он отметил, что службы безопасности, транспорта, экстренного реагирования, МЧС и другие составляют исключения в этом вопросе. При этом, если сотрудник работает по окладу, то его труд в праздничные и выходные дни оплачивается в одинарном размере только в том случае, если затраченное время на работу не превысило месячную норму. Если норма превышена, то работодатель обязан заплатить человеку за каждый переработанный час или день в двойном размере.

Работодатель не может заставить сотрудника работать в Новый год, если это не исключительный вид работы или работник сам согласился. Об этом рассказал юрист Юрий Капштык. «Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничные дни и выходные допустима исключительно на основании приказа и согласия работника и оплачивается в двукратном размере или компенсируется отгулами (днями к отпуску)», — поделился Юрий Капштык в разговоре с «Газетой.Ru». Он отметил, что службы безопасности, транспорта, экстренного реагирования, МЧС и другие составляют исключения в этом вопросе. При этом, если сотрудник работает по окладу, то его труд в праздничные и выходные дни оплачивается в одинарном размере только в том случае, если затраченное время на работу не превысило месячную норму. Если норма превышена, то работодатель обязан заплатить человеку за каждый переработанный час или день в двойном размере.