Имеет ли работодатель право заставить работать в Новый год

Юрист Капштык: сотрудник должен давать согласие на выход на смену в Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель не может заставить сотрудника работать в Новый год при не согласии последнего, рассказал Юрий Капштык Фото:

Работодатель не может заставить сотрудника работать в Новый год, если это не исключительный вид работы или работник сам согласился. Об этом рассказал юрист Юрий Капштык.

«Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничные дни и выходные допустима исключительно на основании приказа и согласия работника и оплачивается в двукратном размере или компенсируется отгулами (днями к отпуску)», — поделился Юрий Капштык в разговоре с «Газетой.Ru». Он отметил, что службы безопасности, транспорта, экстренного реагирования, МЧС и другие составляют исключения в этом вопросе.

При этом, если сотрудник работает по окладу, то его труд в праздничные и выходные дни оплачивается в одинарном размере только в том случае, если затраченное время на работу не превысило месячную норму. Если норма превышена, то работодатель обязан заплатить человеку за каждый переработанный час или день в двойном размере.

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Работодатель не может заставить сотрудника работать в Новый год, если это не исключительный вид работы или работник сам согласился. Об этом рассказал юрист Юрий Капштык. «Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничные дни и выходные допустима исключительно на основании приказа и согласия работника и оплачивается в двукратном размере или компенсируется отгулами (днями к отпуску)», — поделился Юрий Капштык в разговоре с «Газетой.Ru». Он отметил, что службы безопасности, транспорта, экстренного реагирования, МЧС и другие составляют исключения в этом вопросе. При этом, если сотрудник работает по окладу, то его труд в праздничные и выходные дни оплачивается в одинарном размере только в том случае, если затраченное время на работу не превысило месячную норму. Если норма превышена, то работодатель обязан заплатить человеку за каждый переработанный час или день в двойном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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