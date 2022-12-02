Юрист раскрыла, сколько россиянам выплатят за работу в праздники

Юрист Астаева: работа в выходной или в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере

По закону работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Ассоциации юристов России Марина Астаева объяснила, что законодательством предусмотрена компенсация за работу в праздничные и выходные дни. Об этом пишет агентство «Прайм», ссылаясь на ее слова.

«Если сотрудник работает по сдельной оплате труда, либо по дневным и часовым тарифным ставкам, то в нерабочие праздничные или выходные дни его труд оплачивается по двойному тарифу. Если работник в выходной день отработал часть смены, то это отработанное время оплачивается в двойном размере», — сообщила юрист.

Если сотрудник получает оклад, то его труд в праздничные и выходные дни оплачивается в одинарном размере, при условии, что затраченное на работу время не превысило месячную норму. Если же время выполнения работы превышено, то человеку также полагается компенсация в двойном размере за каждый переработанный день или час.

Ранее URA.RU сообщало, что Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Госдума планирует рассмотреть законопроект в течение декабря. Член комитета по труду Светлана Бессараб поддержала данный законопроект в беседе с URA.RU.