26 декабря 2023

В Курганской области частично сняли ограничения для автобусов и грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, фура, скорость, грузовик, движение, весовой контроль, камаз, трасса, дорога, транспортный контроль
Ограничения вводились для грузовиков и автобусов Фото:

В Курганской области частично сняли временные ограничения, введенные для пассажирских автобусов и грузовых машин. Движение возобновлено на пяти маршрутах, следующих из Кургана в населенные пункты региона. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр города Елена Ситникова. Дорожные организации занимаются уборкой снега.

«Временное ограничение движения пассажирского и тяжеловесного грузового транспорта, которые были введены ранее, сняты на дорогах регионального значения Курган — Куртамыш — Целинное (на участке Курган село Шмаково), Курган — Звериноголовское (до границы с Казахстаном), на участке Курган — с. Балки, Курган — Половинное — Воскресенское — граница с Казахстаном (на участке Курган — Лиственная)», — написала Ситникова. Также ограничение снято на дороге по маршруту Курган — Садовое — Утятское.

На курганских участках федеральных дорог ограничения продолжают действовать для пассажирских автобусов, такси и грузовых автомобилей. В частности, временный запрет для движения введен на трассах «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также на остальных дорогах межмуниципального и регионального значения в Курганской области.

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В Курганской области частично сняли временные ограничения, введенные для пассажирских автобусов и грузовых машин. Движение возобновлено на пяти маршрутах, следующих из Кургана в населенные пункты региона. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр города Елена Ситникова. Дорожные организации занимаются уборкой снега. «Временное ограничение движения пассажирского и тяжеловесного грузового транспорта, которые были введены ранее, сняты на дорогах регионального значения Курган — Куртамыш — Целинное (на участке Курган село Шмаково), Курган — Звериноголовское (до границы с Казахстаном), на участке Курган — с. Балки, Курган — Половинное — Воскресенское — граница с Казахстаном (на участке Курган — Лиственная)», — написала Ситникова. Также ограничение снято на дороге по маршруту Курган — Садовое — Утятское. На курганских участках федеральных дорог ограничения продолжают действовать для пассажирских автобусов, такси и грузовых автомобилей. В частности, временный запрет для движения введен на трассах «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также на остальных дорогах межмуниципального и регионального значения в Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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