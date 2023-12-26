В Курганской области частично сняли ограничения для автобусов и грузовиков

27 декабря 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Ограничения вводились для грузовиков и автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области частично сняли временные ограничения, введенные для пассажирских автобусов и грузовых машин. Движение возобновлено на пяти маршрутах, следующих из Кургана в населенные пункты региона. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр города Елена Ситникова. Дорожные организации занимаются уборкой снега. «Временное ограничение движения пассажирского и тяжеловесного грузового транспорта, которые были введены ранее, сняты на дорогах регионального значения Курган — Куртамыш — Целинное (на участке Курган село Шмаково), Курган — Звериноголовское (до границы с Казахстаном), на участке Курган — с. Балки, Курган — Половинное — Воскресенское — граница с Казахстаном (на участке Курган — Лиственная)», — написала Ситникова. Также ограничение снято на дороге по маршруту Курган — Садовое — Утятское. На курганских участках федеральных дорог ограничения продолжают действовать для пассажирских автобусов, такси и грузовых автомобилей. В частности, временный запрет для движения введен на трассах «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также на остальных дорогах межмуниципального и регионального значения в Курганской области.

В Курганской области частично сняли временные ограничения, введенные для пассажирских автобусов и грузовых машин. Движение возобновлено на пяти маршрутах, следующих из Кургана в населенные пункты региона. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр города Елена Ситникова. Дорожные организации занимаются уборкой снега. «Временное ограничение движения пассажирского и тяжеловесного грузового транспорта, которые были введены ранее, сняты на дорогах регионального значения Курган — Куртамыш — Целинное (на участке Курган село Шмаково), Курган — Звериноголовское (до границы с Казахстаном), на участке Курган — с. Балки, Курган — Половинное — Воскресенское — граница с Казахстаном (на участке Курган — Лиственная)», — написала Ситникова. Также ограничение снято на дороге по маршруту Курган — Садовое — Утятское. На курганских участках федеральных дорог ограничения продолжают действовать для пассажирских автобусов, такси и грузовых автомобилей. В частности, временный запрет для движения введен на трассах «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и Екатеринбург — Шадринск — Курган, а также на остальных дорогах межмуниципального и регионального значения в Курганской области.