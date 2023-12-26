В Екатеринбурге утром 27 декабря сервис «Яндекс. Карты» зафиксировал больше 13 аварий. Из-за снега в городе сложная дорожная ситуация.
Аварии произошли на Московской — Куйбышева, на Восточной — Декабристов, сразу три автобуса столкнулись в районе перекрестка 8 Марта — Щорса. А на перекрестке 8 Марта — Рижский переулок произошла авария с участием трактора. Согласно «Яндекс. Картам», пробки оцениваются на уровне 7 баллов.
В Екатеринбурге 26 декабря выпало рекордное количество снега — 21 миллиметр. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Из-за аномальных осадков в Екатеринбурге отменяли междугородние рейсы, а самолеты из Кольцово вылетали с опозданием.
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