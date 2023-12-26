26 декабря 2023

В Екатеринбурге за утро произошло 13 аварий из-за снегопада. Скрин

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ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, наряд, вызов, гибдд
В городе произошло за сутки больше 10 аварий Фото:
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Екатеринбург завалило снегом

В Екатеринбурге утром 27 декабря сервис «Яндекс. Карты» зафиксировал больше 13 аварий. Из-за снега в городе сложная дорожная ситуация.

Аварии произошли на Московской — Куйбышева, на Восточной — Декабристов, сразу три автобуса столкнулись в районе перекрестка 8 Марта — Щорса. А на перекрестке 8 Марта — Рижский переулок произошла авария с участием трактора. Согласно «Яндекс. Картам», пробки оцениваются на уровне 7 баллов.

В Екатеринбурге 26 декабря выпало рекордное количество снега — 21 миллиметр. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Из-за аномальных осадков в Екатеринбурге отменяли междугородние рейсы, а самолеты из Кольцово вылетали с опозданием.

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В Екатеринбурге утром 27 декабря сервис «Яндекс. Карты» зафиксировал больше 13 аварий. Из-за снега в городе сложная дорожная ситуация. Аварии произошли на Московской — Куйбышева, на Восточной — Декабристов, сразу три автобуса столкнулись в районе перекрестка 8 Марта — Щорса. А на перекрестке 8 Марта — Рижский переулок произошла авария с участием трактора. Согласно «Яндекс. Картам», пробки оцениваются на уровне 7 баллов. В Екатеринбурге 26 декабря выпало рекордное количество снега — 21 миллиметр. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Из-за аномальных осадков в Екатеринбурге отменяли междугородние рейсы, а самолеты из Кольцово вылетали с опозданием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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