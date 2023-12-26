Четвертый город в Пермском крае решился на выплаты контрактникам, которые поедут на СВО

Власти Соликамска решили выплачивать деньги контрактникам, которые поедут на СВО

27 декабря 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Для соликамцев, которые отправятся на СВО, предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Соликамского городского округа, решившие заключить контракт для участия в специальной военной операции, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Проект решения, внесен на рассмотрение гордумы Соликамска мэром Евгением Самоуковым. Документ размещен на сайте представительного органа, депутаты должны рассмотреть его на внеочередном собрании 27 декабря. «Установить дополнительную меру социальной поддержки гражданам России, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в целях участия в специальной военной операции (за исключением военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в именных танковых батальонах „Молот“ и „Уральский медведь“ и именном противотанковом артиллерийском дивизионе „Кама“) в виде предоставления единовременной денежной выплаты в размере 100 000 (сто тысяч) рублей», — сказано в документе. Ранее стало известно, что единовременные выплаты также будут получать жители Березников и Чайковского, подписавшие контракт для участия в СВО. В Перми такие выплаты для контрактников введены с 19 декабря.

Жители Соликамского городского округа, решившие заключить контракт для участия в специальной военной операции, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Проект решения, внесен на рассмотрение гордумы Соликамска мэром Евгением Самоуковым. Документ размещен на сайте представительного органа, депутаты должны рассмотреть его на внеочередном собрании 27 декабря. «Установить дополнительную меру социальной поддержки гражданам России, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в целях участия в специальной военной операции (за исключением военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в именных танковых батальонах „Молот“ и „Уральский медведь“ и именном противотанковом артиллерийском дивизионе „Кама“) в виде предоставления единовременной денежной выплаты в размере 100 000 (сто тысяч) рублей», — сказано в документе. Ранее стало известно, что единовременные выплаты также будут получать жители Березников и Чайковского, подписавшие контракт для участия в СВО. В Перми такие выплаты для контрактников введены с 19 декабря.