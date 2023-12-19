Контрактникам в зоне СВО из пермских городов назначили дополнительные выплаты

Жителям Березников и Чайковского, решившим служить по контракту в зоне спецоперации на Украине, будут дополнительно выплачивать по 100 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты местных дум.
«Гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции, будет выплачиваться дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной выплаты в размере 100 000 рублей», — сообщает telegram-канал «На местах». Уточняется, что выплаты будут единоразовые. Средства выделят из резервных фондов администраций Березников и Чайковского.
Ранее URA.RU рассказало, что аналогичные выплаты получат жители Перми. Их начали начислять с 19 декабря.
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