19 декабря 2023

Контрактникам в зоне СВО из пермских городов назначили дополнительные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, банкомат, платежи, деньги, 5000 купюры
Средства выплатят из резервных фондов администраций Фото:

Жителям Березников и Чайковского, решившим служить по контракту в зоне спецоперации на Украине, будут дополнительно выплачивать по 100 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты местных дум.

«Гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции, будет выплачиваться дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной выплаты в размере 100 000 рублей», — сообщает telegram-канал «На местах». Уточняется, что выплаты будут единоразовые. Средства выделят из резервных фондов администраций Березников и Чайковского.

Ранее URA.RU рассказало, что аналогичные выплаты получат жители Перми. Их начали начислять с 19 декабря.

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Жителям Березников и Чайковского, решившим служить по контракту в зоне спецоперации на Украине, будут дополнительно выплачивать по 100 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты местных дум. «Гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции, будет выплачиваться дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной выплаты в размере 100 000 рублей», — сообщает telegram-канал «На местах». Уточняется, что выплаты будут единоразовые. Средства выделят из резервных фондов администраций Березников и Чайковского. Ранее URA.RU рассказало, что аналогичные выплаты получат жители Перми. Их начали начислять с 19 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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