Перед Новым годом тюменцы увидят звездопад

Метеорный поток Квадрантиды в небе над Тюменью лучше всего будет видно в ночь с 29 на 30 декабря. Как рассказал URA.RU исследователь атмосферных явлений Дамир Ялышев, звездопад пройдет с конца декабря в течение восьми дней. Но сияние Луны и высокая облачность помешают тюменцам увидеть его в другие дни.
«Метеорный поток Квадрантиды начнется 28 декабря и закончится 4 января. Добавлю, что радиант — источник метеоров, находится в созвездии Волопаса. И в этот раз Луна помешает наблюдениям, ибо близка к максимальной фазе. По погоде самые благоприятные условия в ночь на 30 декабря и, возможно, в ночь на 4 января», — рассказал URA.RU исследователь Дамир Ялышев.
Тюменцам в декабре уже повезло увидеть самый красивый звездопад года. А летом Тюмень стала одним из городов, где лучше всего было видно звездопад Каппа-Цигниды.
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