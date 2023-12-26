26 декабря 2023

Перед Новым годом тюменцы увидят звездопад

В Тюмени ночью с 29 на 30 декабря будет виден звездопад Квадрантиды
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные виды города. Тюмень, зима, мост влюбленных
Лучше всего звездопад Квадрантиды будет виден в ночь с 29 на 30 декабря Фото:

Метеорный поток Квадрантиды в небе над Тюменью лучше всего будет видно в ночь с 29 на 30 декабря. Как рассказал URA.RU исследователь атмосферных явлений Дамир Ялышев, звездопад пройдет с конца декабря в течение восьми дней. Но сияние Луны и высокая облачность помешают тюменцам увидеть его в другие дни.

«Метеорный поток Квадрантиды начнется 28 декабря и закончится 4 января. Добавлю, что радиант — источник метеоров, находится в созвездии Волопаса. И в этот раз Луна помешает наблюдениям, ибо близка к максимальной фазе. По погоде самые благоприятные условия в ночь на 30 декабря и, возможно, в ночь на 4 января», — рассказал URA.RU исследователь Дамир Ялышев.

Тюменцам в декабре уже повезло увидеть самый красивый звездопад года. А летом Тюмень стала одним из городов, где лучше всего было видно звездопад Каппа-Цигниды.

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Метеорный поток Квадрантиды в небе над Тюменью лучше всего будет видно в ночь с 29 на 30 декабря. Как рассказал URA.RU исследователь атмосферных явлений Дамир Ялышев, звездопад пройдет с конца декабря в течение восьми дней. Но сияние Луны и высокая облачность помешают тюменцам увидеть его в другие дни. «Метеорный поток Квадрантиды начнется 28 декабря и закончится 4 января. Добавлю, что радиант — источник метеоров, находится в созвездии Волопаса. И в этот раз Луна помешает наблюдениям, ибо близка к максимальной фазе. По погоде самые благоприятные условия в ночь на 30 декабря и, возможно, в ночь на 4 января», — рассказал URA.RU исследователь Дамир Ялышев. Тюменцам в декабре уже повезло увидеть самый красивый звездопад года. А летом Тюмень стала одним из городов, где лучше всего было видно звездопад Каппа-Цигниды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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