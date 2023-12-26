Экс-директора структуры челябинского правительства Абаимова оставили в СИЗО

Бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова, обвиняемого по целому ряду коррупционных преступлений, оставили под стражей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет в СИЗО до середины января.
«Прокуратура поддержала ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей Абаимову. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения до 18 января 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В настоящий момент дела Абаимова рассматривают в двух судах Челябинска. В совокупности его обвиняют в получении взяток и мошенничестве. По версии следствия, Абаимов причастен к махинациям при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске, а также к получению взяток при строительстве детского сада в Аше.
По делу о коррупции при строительстве спортивных объектов в Златоусте и Челябинске вместе с Абаимовым проходят бывший замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов. Всех троих задержали весной 2020 года. После года в СИЗО их отпустили под подписку о невыезде.
Однако после задержания директора строительной фирмы Евгения Юдина летом 2022 года у силовиков появилась информация о причастности Абаимов к получению взяток в Аше. По итогу его вновь вернули в камеру, а дело было выделено в отдельное производство.
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