РЕН ТВ: вопросы по налогам Ивлеевой были еще весной

27 декабря 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Уже весной у ФНС были вопросы по налогам к Ивлеевой, пишет РЕН ТВ Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости новость из сюжета Блогер Анастасия Ивлеева должна была погасить задолженности по уплате налогов, но так этого и не сделала. Уже весной у Федеральной налоговой службы были к ней вопросы. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Проверка касается периода с 2020 по 2023 год. Весной к Ивлеевой уже были вопросы у налоговой», — передает телеканал . Отмечается, что она должна была погасить задолженности, но так и не сделала этого. На данный момент проводится повторная проверка. Ранее сообщалось, что Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов. Ее обвиняют по статье 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Блогер Анастасия Ивлеева должна была погасить задолженности по уплате налогов, но так этого и не сделала. Уже весной у Федеральной налоговой службы были к ней вопросы. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Проверка касается периода с 2020 по 2023 год. Весной к Ивлеевой уже были вопросы у налоговой», — передает телеканал. Отмечается, что она должна была погасить задолженности, но так и не сделала этого. На данный момент проводится повторная проверка. Ранее сообщалось, что Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов. Ее обвиняют по статье 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».