РЕН ТВ: вопросы по налогам Ивлеевой были еще весной

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Уже весной у ФНС были вопросы по налогам к Ивлеевой, пишет РЕН ТВ Фото:
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Блогер Анастасия Ивлеева должна была погасить задолженности по уплате налогов, но так этого и не сделала. Уже весной у Федеральной налоговой службы были к ней вопросы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Проверка касается периода с 2020 по 2023 год. Весной к Ивлеевой уже были вопросы у налоговой», — передает телеканал. Отмечается, что она должна была погасить задолженности, но так и не сделала этого. На данный момент проводится повторная проверка.

Ранее сообщалось, что Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов. Ее обвиняют по статье 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

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Блогер Анастасия Ивлеева должна была погасить задолженности по уплате налогов, но так этого и не сделала. Уже весной у Федеральной налоговой службы были к ней вопросы. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Проверка касается периода с 2020 по 2023 год. Весной к Ивлеевой уже были вопросы у налоговой», — передает телеканал. Отмечается, что она должна была погасить задолженности, но так и не сделала этого. На данный момент проводится повторная проверка. Ранее сообщалось, что Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов. Ее обвиняют по статье 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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