РЕН ТВ: вопросы по налогам Ивлеевой были еще весной

Уже весной у ФНС были вопросы по налогам к Ивлеевой, пишет РЕН ТВ
Блогер Анастасия Ивлеева должна была погасить задолженности по уплате налогов, но так этого и не сделала. Уже весной у Федеральной налоговой службы были к ней вопросы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Проверка касается периода с 2020 по 2023 год. Весной к Ивлеевой уже были вопросы у налоговой», — передает
Ранее сообщалось, что Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов. Ее обвиняют по статье 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
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