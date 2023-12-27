Пермский университет упразднил два факультета. Инсайд URA.RU подтвердился

27 декабря 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Игорь Германов объявил о создании в ПГНИУ института физики и математики Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском государственном университете (ПГНИУ) в 2024 году исчезнут два факультета. Механико-математический и физический факультеты со 2 апреля станут институтом физики и математики, сообщил и. о. ректора вуза Игорь Германов. «Институт физики и математики объединит возможности механико-математического и физического факультетов», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова Германова, выступившего на заседании ученого совета. Возглавит новую структуру и. о. декана мехмата Марина Барулина. О том, что два факультета объединят, источники URA.RU сообщали еще весной. В конце лета с приходом в вуз Барулиной планы ректората нашли еще одно подтверждение. Сама она осенью анонсировала ряд изменений на факультете, среди которых новые научные направления и усиление прикладной составляющей. Некоторые студенты и сотрудники факультетов были против объединения. Сегодня Германов заявил, что действующие студенты двух объединяемых факультетов получат дипломы в соответствии с квалификацией, выбранной при поступлении. Преподавать в новом институте будут сотрудники упраздняемых факультетов.

В Пермском государственном университете (ПГНИУ) в 2024 году исчезнут два факультета. Механико-математический и физический факультеты со 2 апреля станут институтом физики и математики, сообщил и. о. ректора вуза Игорь Германов. «Институт физики и математики объединит возможности механико-математического и физического факультетов», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова Германова, выступившего на заседании ученого совета. Возглавит новую структуру и. о. декана мехмата Марина Барулина. О том, что два факультета объединят, источники URA.RU сообщали еще весной. В конце лета с приходом в вуз Барулиной планы ректората нашли еще одно подтверждение. Сама она осенью анонсировала ряд изменений на факультете, среди которых новые научные направления и усиление прикладной составляющей. Некоторые студенты и сотрудники факультетов были против объединения. Сегодня Германов заявил, что действующие студенты двух объединяемых факультетов получат дипломы в соответствии с квалификацией, выбранной при поступлении. Преподавать в новом институте будут сотрудники упраздняемых факультетов.