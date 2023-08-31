31 августа 2023

Новый декан мехмата Пермского университета анонсировала реформы на факультете

Назначенная главой мехмата ПГНИУ Барулина делает ставку на прикладную науку
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Пермь, пгниу, пермский государственный национальный исследовательский университет
Пермский университет меняется Фото:

Новый декан механико-математического факультета Пермского университета (ПГНИУ) Марина Барулина озвучила свои основные цели и задачи. По ее словам, мехмат ждет ряд изменений, среди которых новые научные направления и усиление прикладной составляющей.

«Цель, которую я сегодня ставлю перед собой — обеспечить развитие на факультете новых научных направлений с учетом существующей базы фундаментальных исследований. Также немаловажно сохранение и углубление прикладной составляющей образования, которая реализуется совместно с индустриальными партнерами университета», — цитирует Барулину сайт ПГНИУ.

Барулина подчеркнула, что «самые перспективные достижения сегодня происходят на стыке дисциплин», поэтому «междисциплинарность становится обязательным условием для развития науки и образования». Ранее в академическом сообществе появилась информация об идее присоединения мехмата к физическому факультету. Ряд сотрудников вуза и студентов выступали против этого и подписывали петицию с требованием сохранить независимость мехмата. Они также просили вернуть на факультет научные направления, которые были переданы специально созданному ИТ-институту. Его, как сообщало URA.RU, возглавляет не пермский ученый, а эксперт из МФТИ Сергей Автайкин. Марина Барулина для ПГНИУ также человек неизвестный — она до назначения работала в Саратове.

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Новый декан механико-математического факультета Пермского университета (ПГНИУ) Марина Барулина озвучила свои основные цели и задачи. По ее словам, мехмат ждет ряд изменений, среди которых новые научные направления и усиление прикладной составляющей. «Цель, которую я сегодня ставлю перед собой — обеспечить развитие на факультете новых научных направлений с учетом существующей базы фундаментальных исследований. Также немаловажно сохранение и углубление прикладной составляющей образования, которая реализуется совместно с индустриальными партнерами университета», — цитирует Барулину сайт ПГНИУ. Барулина подчеркнула, что «самые перспективные достижения сегодня происходят на стыке дисциплин», поэтому «междисциплинарность становится обязательным условием для развития науки и образования». Ранее в академическом сообществе появилась информация об идее присоединения мехмата к физическому факультету. Ряд сотрудников вуза и студентов выступали против этого и подписывали петицию с требованием сохранить независимость мехмата. Они также просили вернуть на факультет научные направления, которые были переданы специально созданному ИТ-институту. Его, как сообщало URA.RU, возглавляет не пермский ученый, а эксперт из МФТИ Сергей Автайкин. Марина Барулина для ПГНИУ также человек неизвестный — она до назначения работала в Саратове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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