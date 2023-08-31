Новый декан мехмата Пермского университета анонсировала реформы на факультете

Назначенная главой мехмата ПГНИУ Барулина делает ставку на прикладную науку

01 сентября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Пермский университет меняется Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новый декан механико-математического факультета Пермского университета (ПГНИУ) Марина Барулина озвучила свои основные цели и задачи. По ее словам, мехмат ждет ряд изменений, среди которых новые научные направления и усиление прикладной составляющей. «Цель, которую я сегодня ставлю перед собой — обеспечить развитие на факультете новых научных направлений с учетом существующей базы фундаментальных исследований. Также немаловажно сохранение и углубление прикладной составляющей образования, которая реализуется совместно с индустриальными партнерами университета», — цитирует Барулину сайт ПГНИУ. Барулина подчеркнула, что «самые перспективные достижения сегодня происходят на стыке дисциплин», поэтому «междисциплинарность становится обязательным условием для развития науки и образования». Ранее в академическом сообществе появилась информация об идее присоединения мехмата к физическому факультету. Ряд сотрудников вуза и студентов выступали против этого и подписывали петицию с требованием сохранить независимость мехмата. Они также просили вернуть на факультет научные направления, которые были переданы специально созданному ИТ-институту. Его, как сообщало URA.RU, возглавляет не пермский ученый, а эксперт из МФТИ Сергей Автайкин. Марина Барулина для ПГНИУ также человек неизвестный — она до назначения работала в Саратове. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый декан механико-математического факультета Пермского университета (ПГНИУ) Марина Барулина озвучила свои основные цели и задачи. По ее словам, мехмат ждет ряд изменений, среди которых новые научные направления и усиление прикладной составляющей. «Цель, которую я сегодня ставлю перед собой — обеспечить развитие на факультете новых научных направлений с учетом существующей базы фундаментальных исследований. Также немаловажно сохранение и углубление прикладной составляющей образования, которая реализуется совместно с индустриальными партнерами университета», — цитирует Барулину сайт ПГНИУ. Барулина подчеркнула, что «самые перспективные достижения сегодня происходят на стыке дисциплин», поэтому «междисциплинарность становится обязательным условием для развития науки и образования». Ранее в академическом сообществе появилась информация об идее присоединения мехмата к физическому факультету. Ряд сотрудников вуза и студентов выступали против этого и подписывали петицию с требованием сохранить независимость мехмата. Они также просили вернуть на факультет научные направления, которые были переданы специально созданному ИТ-институту. Его, как сообщало URA.RU, возглавляет не пермский ученый, а эксперт из МФТИ Сергей Автайкин. Марина Барулина для ПГНИУ также человек неизвестный — она до назначения работала в Саратове.