26 декабря 2023

Санврачи ЯНАО рассказали, как избежать отравления в новогодние праздники

В Роспотребнадзоре ЯНАО призвали тщательней следить за здоровьем на Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, новый год, праздничный стол
Санитарные врачи рассказали жителям Ямала, как не отравиться в зимние праздники Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе санитарные врачи напомнили жителям региона о профилактике пищевых отравлений в новогодние праздники. Об профилактических мерах сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«Меры профилактики пищевых отравлений предполагают кипячение потенциально опасных продуктов питания. Необходимо строго контролировать сроки годности кондитерских изделий, отказаться от употребления залежавшихся сладостей и покупки консервов на стихийных рынках. Чтобы избежать проблем, перед употреблением грибов стоит подвергать их тщательной, продолжительной термической обработке. Отравление алкоголем сопровождается сильнейшей интоксикацией и требует медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямало-Ненецком автономном округе санитарные врачи напомнили жителям региона о профилактике пищевых отравлений в новогодние праздники. Об профилактических мерах сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора. «Меры профилактики пищевых отравлений предполагают кипячение потенциально опасных продуктов питания. Необходимо строго контролировать сроки годности кондитерских изделий, отказаться от употребления залежавшихся сладостей и покупки консервов на стихийных рынках. Чтобы избежать проблем, перед употреблением грибов стоит подвергать их тщательной, продолжительной термической обработке. Отравление алкоголем сопровождается сильнейшей интоксикацией и требует медицинской помощи», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...