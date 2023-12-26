Санврачи ЯНАО рассказали, как избежать отравления в новогодние праздники

В Ямало-Ненецком автономном округе санитарные врачи напомнили жителям региона о профилактике пищевых отравлений в новогодние праздники. Об профилактических мерах сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.
«Меры профилактики пищевых отравлений предполагают кипячение потенциально опасных продуктов питания. Необходимо строго контролировать сроки годности кондитерских изделий, отказаться от употребления залежавшихся сладостей и покупки консервов на стихийных рынках. Чтобы избежать проблем, перед употреблением грибов стоит подвергать их тщательной, продолжительной термической обработке. Отравление алкоголем сопровождается сильнейшей интоксикацией и требует медицинской помощи», — говорится в сообщении.
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