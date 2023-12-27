Силовика из Екатеринбурга, пойманного за секс с девочкой, могли оговорить

Силовик из Екатеринбурга, пойманный за секс с девочкой, отрицает вину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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27 декабря мужчине изберут меру пресечения
27 декабря мужчине изберут меру пресечения Фото:

Оперативник уголовного розыска из Екатеринбурга, которого задержали после секса с 13-летней девочкой, считает, что его оговорили. Об этом URA.RU рассказал адвокат мужчины Аркадий Канатов.

«Мужчина вину отрицает. Он утверждает, что его оговорили», — пояснил Канатов.

Силовика поймали за вступление в половую связь с подростком 25 декабря. При задержании его сильно побили. По информации URA.RU секс со школьницей был по обоюдному согласию. Мужчина уже отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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Оперативник уголовного розыска из Екатеринбурга, которого задержали после секса с 13-летней девочкой, считает, что его оговорили. Об этом URA.RU рассказал адвокат мужчины Аркадий Канатов. «Мужчина вину отрицает. Он утверждает, что его оговорили», — пояснил Канатов. Силовика поймали за вступление в половую связь с подростком 25 декабря. При задержании его сильно побили. По информации URA.RU секс со школьницей был по обоюдному согласию. Мужчина уже отстранен от исполнения служебных обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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