Силовика из Екатеринбурга, пойманного за секс с девочкой, могли оговорить

27 декабря мужчине изберут меру пресечения
Оперативник уголовного розыска из Екатеринбурга, которого задержали после секса с 13-летней девочкой, считает, что его оговорили. Об этом URA.RU рассказал адвокат мужчины Аркадий Канатов.
«Мужчина вину отрицает. Он утверждает, что его оговорили», — пояснил Канатов.
Силовика поймали за вступление в половую связь с подростком 25 декабря. При задержании его сильно побили. По информации URA.RU секс со школьницей был по обоюдному согласию. Мужчина уже отстранен от исполнения служебных обязанностей.
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