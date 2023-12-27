Курганские бизнесмены оплатили похороны погибшему таксисту

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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, скорбь, прощание, похороны, утрата
Сервис курганского такси помог с похоронами семье погибшего водителя Фото:

Руководство сервиса такси «Максим» приняло решение выплатить семье погибшего в Кургане водителя помощь на проведение похорон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Сервис „Максим“ предоставил семье погибшего 25 декабря в Кургане водителя материальную помощь на погребение», — сообщил представитель сервиса. Размер выплаты составил 150 тысяч.

Также через некоторое время родственники получат страховую выплату. «В сервисе „Максим“ с 2017 года действует программа материальной защиты пассажиров и водителей в случае ДТП и других чрезвычайных ситуаций во время поездок, в том числе по вине третьих лиц, с суммами выплат до двух миллионов рублей каждому пострадавшему участнику поездки», — отметили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане автомобиль такси в темное время суток упал с пассажирами в коммунальную раскопку. Водитель погиб, другие участники ДТП попали в больницу.

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Руководство сервиса такси «Максим» приняло решение выплатить семье погибшего в Кургане водителя помощь на проведение похорон. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Сервис „Максим“ предоставил семье погибшего 25 декабря в Кургане водителя материальную помощь на погребение», — сообщил представитель сервиса. Размер выплаты составил 150 тысяч. Также через некоторое время родственники получат страховую выплату. «В сервисе „Максим“ с 2017 года действует программа материальной защиты пассажиров и водителей в случае ДТП и других чрезвычайных ситуаций во время поездок, в том числе по вине третьих лиц, с суммами выплат до двух миллионов рублей каждому пострадавшему участнику поездки», — отметили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане автомобиль такси в темное время суток упал с пассажирами в коммунальную раскопку. Водитель погиб, другие участники ДТП попали в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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