В Перми задержали маньяка, напавшего на девушку в Индустриальном районе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "правосудие". Москва , сизо, бандит, бандитизм, тюрьма, задержанный, правосудие, суд, наручники, задержание
Девушка смогла убежать от маньяка Фото:

В Перми задержали мужчину, который попытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Инцидент произошел в Индустриальном районе, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«17 декабря 2023 года утром подозреваемый 1997 года рождения вблизи одного из домов по улице Карпинского города Перми напал на 17-летнюю местную жительницу. Схватил ее и угрожая убить попытался насильно увести в заброшенный дом», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мужчина пытался склонить девушку к действиям сексуального характера, но не успел. Она вырвалась и убежала. Дело о нападении передано в суд.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми задержали маньяка, нападавшего на женщин в Индустриальном районе. Вместе с полицией его поисками занимались чиновники. Одну из жертв насильник душил семь минут.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми задержали мужчину, который попытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Инцидент произошел в Индустриальном районе, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «17 декабря 2023 года утром подозреваемый 1997 года рождения вблизи одного из домов по улице Карпинского города Перми напал на 17-летнюю местную жительницу. Схватил ее и угрожая убить попытался насильно увести в заброшенный дом», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что мужчина пытался склонить девушку к действиям сексуального характера, но не успел. Она вырвалась и убежала. Дело о нападении передано в суд. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми задержали маньяка, нападавшего на женщин в Индустриальном районе. Вместе с полицией его поисками занимались чиновники. Одну из жертв насильник душил семь минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...