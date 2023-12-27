В Перми задержали маньяка, напавшего на девушку в Индустриальном районе

27 декабря 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Девушка смогла убежать от маньяка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Перми задержали мужчину, который попытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Инцидент произошел в Индустриальном районе, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «17 декабря 2023 года утром подозреваемый 1997 года рождения вблизи одного из домов по улице Карпинского города Перми напал на 17-летнюю местную жительницу. Схватил ее и угрожая убить попытался насильно увести в заброшенный дом», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что мужчина пытался склонить девушку к действиям сексуального характера, но не успел. Она вырвалась и убежала. Дело о нападении передано в суд. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми задержали маньяка, нападавшего на женщин в Индустриальном районе. Вместе с полицией его поисками занимались чиновники. Одну из жертв насильник душил семь минут.

В Перми задержали мужчину, который попытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Инцидент произошел в Индустриальном районе, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «17 декабря 2023 года утром подозреваемый 1997 года рождения вблизи одного из домов по улице Карпинского города Перми напал на 17-летнюю местную жительницу. Схватил ее и угрожая убить попытался насильно увести в заброшенный дом», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что мужчина пытался склонить девушку к действиям сексуального характера, но не успел. Она вырвалась и убежала. Дело о нападении передано в суд. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми задержали маньяка, нападавшего на женщин в Индустриальном районе. Вместе с полицией его поисками занимались чиновники. Одну из жертв насильник душил семь минут.