Глава Татарстана сделал признание по поводу сериала «Слово пацана»

Минниханов заявил, что вырос в условиях, показанных в сериале «Слово пацана»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, минниханов рустам
Рустам Минниханов заявил, что не планирует смотреть сериал «Слово пацана» Фото:

Глава Татарстана Рустам Минниханов не смотрел сериал «Слово пацана» и не собирается. Он рассказал, что вырос в условиях, показанных в проекте.

«Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть?», — сказал Минниханов РИА Новости. Кроме того, на уточняющий вопрос он заявил, что не планирует смотреть сериал.

Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Он основан на книге Роберта Гараева, которая рассказывает о формировании криминальных подростковых группировок в Татарстане в конце прошлого века.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Татарстана Рустам Минниханов не смотрел сериал «Слово пацана» и не собирается. Он рассказал, что вырос в условиях, показанных в проекте. «Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть?», — сказал Минниханов РИА Новости. Кроме того, на уточняющий вопрос он заявил, что не планирует смотреть сериал. Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Он основан на книге Роберта Гараева, которая рассказывает о формировании криминальных подростковых группировок в Татарстане в конце прошлого века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...