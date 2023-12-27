Глава Татарстана сделал признание по поводу сериала «Слово пацана»

Рустам Минниханов заявил, что не планирует смотреть сериал «Слово пацана»
Глава Татарстана Рустам Минниханов не смотрел сериал «Слово пацана» и не собирается. Он рассказал, что вырос в условиях, показанных в проекте.
«Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть?», — сказал Минниханов РИА Новости. Кроме того, на уточняющий вопрос он заявил, что не планирует смотреть сериал.
Российский сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим сериалом года по версии Mail.ru. Он основан на книге Роберта Гараева, которая рассказывает о формировании криминальных подростковых группировок в Татарстане в конце прошлого века.
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