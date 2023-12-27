ВС РФ взяли важный опорный пункт: обстановка на донецком направлении 27 декабря

ВС РФ взяли важный опорник и арсенал на донецком направлении

27 декабря 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика» на донецком направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, а также захватили западное оружие. Об этом рассказал источник в группировке войск «Юг». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 27 декабря. Донецкое направление Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Они смогли вплотную подойти к опорному пункту противника, где находились четверо украинских военных. В результате удалось уничтожить двух бойцов ВСУ, ранить одного, другого — взять в плен. Кроме того, ВС РФ захватили крупный арсенал западного вооружения. Российские военнослужащие с помощью артиллерии отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новгородское ДНР. А также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка ДНР. Потери ВСУ на данном участке фронта составили 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. Кроме того, были поражены две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». Южнодонецкое направление На данном направлении ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Потери противника составили 90 военнослужащих и три пикапа. Другие направления На Купянском направлении российская армия отразила шесть атак ВСУ в районе Синьковки. Потери украинцев составили 45 военных, два автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. На Краснолиманском направлении были отражены две атаки противника в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. ВС РФ нанесли поражение живой силе ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30. Российские войска на Запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Украинцы потеряли 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении в результате действий ВС РФ потери ВСУ составили 20 военнослужащих, три автомобиля, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика». Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали вертолет Ми-8 ВСУ в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, а также захватили западное оружие. Об этом рассказал источник в группировке войск «Юг». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 27 декабря. Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Они смогли вплотную подойти к опорному пункту противника, где находились четверо украинских военных. В результате удалось уничтожить двух бойцов ВСУ, ранить одного, другого — взять в плен. Кроме того, ВС РФ захватили крупный арсенал западного вооружения. Российские военнослужащие с помощью артиллерии отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новгородское ДНР. А также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка ДНР. Потери ВСУ на данном участке фронта составили 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. Кроме того, были поражены две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». На данном направлении ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Потери противника составили 90 военнослужащих и три пикапа. На Купянском направлении российская армия отразила шесть атак ВСУ в районе Синьковки. Потери украинцев составили 45 военных, два автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. На Краснолиманском направлении были отражены две атаки противника в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. ВС РФ нанесли поражение живой силе ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30. Российские войска на Запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Украинцы потеряли 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении в результате действий ВС РФ потери ВСУ составили 20 военнослужащих, три автомобиля, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика». Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали вертолет Ми-8 ВСУ в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.