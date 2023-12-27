ВС РФ взяли важный опорник и арсенал на донецком направлении

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ВС РФ удалось захватить большой арсенал западного вооружения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, а также захватить западное оружие. Об этом рассказал источник в группировке войск «Юг».

«Нечастая история — захваченный опорник и все трофеи удалось „зафиксировать“, теперь в этом районе более-менее спокойно», — сказал источник РИА Новости. Он добавил, что в результате грамотных действий военнослужащих удалось уничтожить двух бойцов ВСУ, ранить одного, другого — взять в плен. Кроме того, ВС РФ удалось захватить большой арсенал западного вооружения.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 265 боевиков ВСУ на Донецком направлении. Также ударами российской армии были поражены личный состав и техника ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка, передает «Царьград».

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Российские штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, а также захватить западное оружие. Об этом рассказал источник в группировке войск «Юг». «Нечастая история — захваченный опорник и все трофеи удалось „зафиксировать“, теперь в этом районе более-менее спокойно», — сказал источник РИА Новости. Он добавил, что в результате грамотных действий военнослужащих удалось уничтожить двух бойцов ВСУ, ранить одного, другого — взять в плен. Кроме того, ВС РФ удалось захватить большой арсенал западного вооружения. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 265 боевиков ВСУ на Донецком направлении. Также ударами российской армии были поражены личный состав и техника ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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