Силуанов пообещал спросить с богатых за налоги

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Национальные проекты 2018-2024. Курган, силуанов антон, поправляет микрофон
Минфин спросит бизнес об уплате налога не сверхприбыль, заявил Антон Силуанов Фото:

Минфин РФ обратится к бизнесу с вопросом о выплате налога на сверхприбыль от компаний в 2024 году. Об этом рассказал глава министерства Антон Силуанов после заседания Госсовета РФ.

«Кому охота переплачивать? Я не могу сказать сколько бизнес еще может заплатить, но, во всяком случае, то, что мы оценивали, примерно совпало. Спросим со всех: заплатил или нет?» — передает слова Силуанова РИА Новости. Он добавил, что Минфин не предусмотрел поступления от налога на сверхприбыль от компаний в бюджет на 2024 год.

Силуанов заявил, что налог на прибыль не будет повышаться в 2024 году. Однако при разработке налоговой политики на следующий бюджетный цикл, Минфин будет рассматривать предложения от бизнеса по данному вопросу. Идею повышения налога на прибыль и увеличения инвестиционных вычетов необходимо тщательно обсудить и проанализировать, заключил министр.

Сбор налога на сверхприбыль в России превысил ожидания и составил 315 миллиардов рублей, по сравнению с запланированными 300 миллиардами, сообщил Антон Силуанов. Средства уже поступили в федеральный бюджет.

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Минфин РФ обратится к бизнесу с вопросом о выплате налога на сверхприбыль от компаний в 2024 году. Об этом рассказал глава министерства Антон Силуанов после заседания Госсовета РФ. «Кому охота переплачивать? Я не могу сказать сколько бизнес еще может заплатить, но, во всяком случае, то, что мы оценивали, примерно совпало. Спросим со всех: заплатил или нет?» — передает слова Силуанова РИА Новости. Он добавил, что Минфин не предусмотрел поступления от налога на сверхприбыль от компаний в бюджет на 2024 год. Силуанов заявил, что налог на прибыль не будет повышаться в 2024 году. Однако при разработке налоговой политики на следующий бюджетный цикл, Минфин будет рассматривать предложения от бизнеса по данному вопросу. Идею повышения налога на прибыль и увеличения инвестиционных вычетов необходимо тщательно обсудить и проанализировать, заключил министр. Сбор налога на сверхприбыль в России превысил ожидания и составил 315 миллиардов рублей, по сравнению с запланированными 300 миллиардами, сообщил Антон Силуанов. Средства уже поступили в федеральный бюджет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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