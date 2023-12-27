27 декабря 2023

Сотрудница курганского правительства упомянула участников вечеринки Ивлеевой в своем стихе

Жительница Кургана написала стих про участников «голой вечеринки» Ивлеевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Баскакова написала стихотворение про участников вечеринки Ивлеевой Фото:

Сотрудница правительства Курганской области Алла Баскакова написала стих про участников вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Стихотворение опубликовано на странице Баскаковой в соцсети «ВКонтакте».

«„Звездуны“ вечеринки Ивлеевой начали массово каяться в грехах. Как дружно, враз они запричитали: „Зашли на пять минут, про суть не знали!“ Противно это все и так смешно. Вы опоздали с покаяньем, господа!» — написала Алла Баскакова.

Ранее артисты Дима Билан и певица Лолита Милявская извинились за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой. Они подчеркнули, что изначально приходили на арт-вечеринку и не знали, в каком формате будет проходить мероприятие. Билан также осудил тех, кто опубликовал фотографии в соцсетях. Звездные адвокаты Сергей Жорин и Андрей Алешкин заявили, что давление, которое оказывается на блогера, «несопоставимо с ее действиями». По их мнению, Ивлееву нельзя наказывать.

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Сотрудница правительства Курганской области Алла Баскакова написала стих про участников вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Стихотворение опубликовано на странице Баскаковой в соцсети «ВКонтакте». «„Звездуны“ вечеринки Ивлеевой начали массово каяться в грехах. Как дружно, враз они запричитали: „Зашли на пять минут, про суть не знали!“ Противно это все и так смешно. Вы опоздали с покаяньем, господа!» — написала Алла Баскакова. Ранее артисты Дима Билан и певица Лолита Милявская извинились за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой. Они подчеркнули, что изначально приходили на арт-вечеринку и не знали, в каком формате будет проходить мероприятие. Билан также осудил тех, кто опубликовал фотографии в соцсетях. Звездные адвокаты Сергей Жорин и Андрей Алешкин заявили, что давление, которое оказывается на блогера, «несопоставимо с ее действиями». По их мнению, Ивлееву нельзя наказывать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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