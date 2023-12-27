Лавров: у режима Зеленского нет воли к миру

Режим президента Украины Владимира Зеленского мыслит категориями войны, у его представителей отсутствует воля к миру. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике», — сказала Лавров ТАСС.
Он добавил, что Россия никогда и нигде не отказывалась от мирных переговоров, а вот Украина публично вышла из переговорного процесса и ввела указ о запрете переговоров с Москвой. По его словам, первым шагом для переговоров стран должна стать отмена этого указа, ведь чем дольше Зеленский будет тянуть, тем сложнее потом будет договориться.
Вопрос о переговорах с Россией не является актуальным для Украины. Об этом Зеленский сказал во время собственной пресс-конференции.
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