Лавров: у режима Зеленского нет воли к миру

28 декабря 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Режим Зеленского мыслит категориями войны — Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режим президента Украины Владимира Зеленского мыслит категориями войны, у его представителей отсутствует воля к миру. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике», — сказала Лавров ТАСС. Он добавил, что Россия никогда и нигде не отказывалась от мирных переговоров, а вот Украина публично вышла из переговорного процесса и ввела указ о запрете переговоров с Москвой. По его словам, первым шагом для переговоров стран должна стать отмена этого указа, ведь чем дольше Зеленский будет тянуть, тем сложнее потом будет договориться. Вопрос о переговорах с Россией не является актуальным для Украины. Об этом Зеленский сказал во время собственной пресс-конференции.

Режим президента Украины Владимира Зеленского мыслит категориями войны, у его представителей отсутствует воля к миру. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике», — сказала Лавров ТАСС. Он добавил, что Россия никогда и нигде не отказывалась от мирных переговоров, а вот Украина публично вышла из переговорного процесса и ввела указ о запрете переговоров с Москвой. По его словам, первым шагом для переговоров стран должна стать отмена этого указа, ведь чем дольше Зеленский будет тянуть, тем сложнее потом будет договориться. Вопрос о переговорах с Россией не является актуальным для Украины. Об этом Зеленский сказал во время собственной пресс-конференции.