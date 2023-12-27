27 декабря 2023

Лавров: у режима Зеленского нет воли к миру

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Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, лавров сергей
Режим Зеленского мыслит категориями войны — Лавров Фото:

Режим президента Украины Владимира Зеленского мыслит категориями войны, у его представителей отсутствует воля к миру. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике», — сказала Лавров ТАСС.

Он добавил, что Россия никогда и нигде не отказывалась от мирных переговоров, а вот Украина публично вышла из переговорного процесса и ввела указ о запрете переговоров с Москвой. По его словам, первым шагом для переговоров стран должна стать отмена этого указа, ведь чем дольше Зеленский будет тянуть, тем сложнее потом будет договориться.

Вопрос о переговорах с Россией не является актуальным для Украины. Об этом Зеленский сказал во время собственной пресс-конференции.

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Режим президента Украины Владимира Зеленского мыслит категориями войны, у его представителей отсутствует воля к миру. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике», — сказала Лавров ТАСС. Он добавил, что Россия никогда и нигде не отказывалась от мирных переговоров, а вот Украина публично вышла из переговорного процесса и ввела указ о запрете переговоров с Москвой. По его словам, первым шагом для переговоров стран должна стать отмена этого указа, ведь чем дольше Зеленский будет тянуть, тем сложнее потом будет договориться. Вопрос о переговорах с Россией не является актуальным для Украины. Об этом Зеленский сказал во время собственной пресс-конференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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