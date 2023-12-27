Лолите дадут выступить в Тюмени, несмотря на скандал

Тюменская филармония не последовала примеру коллег в других городах и даст певице Лолите провести концерт. Об этом рассказали представители площадки.
«Вопреки общероссийскому тренду, тюменская филармония не отказывает в проведении концерта Лолите. Представители площадки рассказали, что готовы предоставить ее певице», — пишет РБК, ссылаясь на свой источник.
Лолита жаловалась на то, что, из-за ее участия на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, ее концерты в разных городах отменяются со стороны региональных площадок. Тем не менее, представители тюменской филармонии сказали, что отмена концерта возможна только по официальному письму, а таких пока не поступало.
В Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Ее концерт пройдет 25 марта.
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