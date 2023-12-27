27 декабря 2023

Лолите дадут выступить в Тюмени, несмотря на скандал

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Русское лето. Тюмень , концерт, зрители, зрители на концерте, концерт на площади
Фанаты смогут посетить концерт Лолиты в Тюмени Фото:

Тюменская филармония не последовала примеру коллег в других городах и даст певице Лолите провести концерт. Об этом рассказали представители площадки.

«Вопреки общероссийскому тренду, тюменская филармония не отказывает в проведении концерта Лолите. Представители площадки рассказали, что готовы предоставить ее певице», — пишет РБК, ссылаясь на свой источник.

Лолита жаловалась на то, что, из-за ее участия на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, ее концерты в разных городах отменяются со стороны региональных площадок. Тем не менее, представители тюменской филармонии сказали, что отмена концерта возможна только по официальному письму, а таких пока не поступало.

В Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Ее концерт пройдет 25 марта.

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Тюменская филармония не последовала примеру коллег в других городах и даст певице Лолите провести концерт. Об этом рассказали представители площадки. «Вопреки общероссийскому тренду, тюменская филармония не отказывает в проведении концерта Лолите. Представители площадки рассказали, что готовы предоставить ее певице», — пишет РБК, ссылаясь на свой источник. Лолита жаловалась на то, что, из-за ее участия на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, ее концерты в разных городах отменяются со стороны региональных площадок. Тем не менее, представители тюменской филармонии сказали, что отмена концерта возможна только по официальному письму, а таких пока не поступало. В Тюмени с концертом выступит певица Лолита. Ее концерт пройдет 25 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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