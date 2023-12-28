Бывшие украинские военные приняли первый бой против ВСУ на стороне России

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой против Вооруженных сил Украины (ВСУ). В его состав входят украинцы, которые встали на сторону России и приняли присягу. Об этом рассказал участник объединения Кирилл Спасский.
«Первый боевой опыт [против ВСУ] приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже», — рассказал Кирилл Спасский в разговоре с РИА Новости. Он рассказал, что лично сбил два вражеских беспилотника, а также спас своих бойцов от минометного обстрела со стороны ВСУ.
Добровольческий батальон из числа бывших украинских военных начал формироваться в декабре этого года. В конце октября они вошли в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». В ноябре они приняли присягу России.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.