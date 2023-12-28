Бывшие украинские военные приняли первый бой против ВСУ на стороне России

Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ
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Бывшие солдаты ВСУ приняли первый бой на стороне РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой против Вооруженных сил Украины (ВСУ). В его состав входят украинцы, которые встали на сторону России и приняли присягу. Об этом рассказал участник объединения Кирилл Спасский.

«Первый боевой опыт [против ВСУ] приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже», — рассказал Кирилл Спасский в разговоре с РИА Новости. Он рассказал, что лично сбил два вражеских беспилотника, а также спас своих бойцов от минометного обстрела со стороны ВСУ.

Добровольческий батальон из числа бывших украинских военных начал формироваться в декабре этого года. В конце октября они вошли в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». В ноябре они приняли присягу России.

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Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой против Вооруженных сил Украины (ВСУ). В его состав входят украинцы, которые встали на сторону России и приняли присягу. Об этом рассказал участник объединения Кирилл Спасский. «Первый боевой опыт [против ВСУ] приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже», — рассказал Кирилл Спасский в разговоре с РИА Новости. Он рассказал, что лично сбил два вражеских беспилотника, а также спас своих бойцов от минометного обстрела со стороны ВСУ. Добровольческий батальон из числа бывших украинских военных начал формироваться в декабре этого года. В конце октября они вошли в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». В ноябре они приняли присягу России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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