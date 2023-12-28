Бывшие украинские военные приняли первый бой против ВСУ на стороне России

Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

28 декабря 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Бывшие солдаты ВСУ приняли первый бой на стороне РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой против Вооруженных сил Украины (ВСУ). В его состав входят украинцы, которые встали на сторону России и приняли присягу. Об этом рассказал участник объединения Кирилл Спасский. «Первый боевой опыт [против ВСУ] приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже», — рассказал Кирилл Спасский в разговоре с РИА Новости. Он рассказал, что лично сбил два вражеских беспилотника, а также спас своих бойцов от минометного обстрела со стороны ВСУ. Добровольческий батальон из числа бывших украинских военных начал формироваться в декабре этого года. В конце октября они вошли в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». В ноябре они приняли присягу России.

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой против Вооруженных сил Украины (ВСУ). В его состав входят украинцы, которые встали на сторону России и приняли присягу. Об этом рассказал участник объединения Кирилл Спасский. «Первый боевой опыт [против ВСУ] приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже», — рассказал Кирилл Спасский в разговоре с РИА Новости. Он рассказал, что лично сбил два вражеских беспилотника, а также спас своих бойцов от минометного обстрела со стороны ВСУ. Добровольческий батальон из числа бывших украинских военных начал формироваться в декабре этого года. В конце октября они вошли в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». В ноябре они приняли присягу России.