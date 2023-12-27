27 декабря 2023

Бастрыкин заинтересовался проблемой пенсионерки из Шадринска

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в проблеме инвалида из Шадринска Фото:

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об инвалиде из Шадринска (Курганская область), которая не может дождаться, чтобы власти приспособили квартиру для ее нужд. Данная информация размещена в telegram-канале СК России.

«Глава СК России поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав женщины-инвалида в г. Шадринске Курганской области. Женщина вынуждена проживать в квартире дочери, поскольку ее собственное жилье не приспособлено для нужд маломобильных граждан», — сообщили в СК.

Представители организации отметили, что размер дверных проемов не позволяет женщине передвигаться между комнатами на инвалидной коляске в свой квартире, и у нее не переоборудован санузел. Чтобы это исправить, мэрия заключила договор с компанией, однако подрядчик затянул ремонт. Сотрудники СУ СК России по Курганской области проводят проверку по этому факту. О ее результатах руководитель областного ведомства Богдан Францишко отчитается Бастрыкину.

Ранее депутат городской думы Александр Бухаров сообщал об этой проблеме URA.RU. По его словам, в мэрии обещали закончить ремонт до 20 декабря.

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Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об инвалиде из Шадринска (Курганская область), которая не может дождаться, чтобы власти приспособили квартиру для ее нужд. Данная информация размещена в telegram-канале СК России. «Глава СК России поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав женщины-инвалида в г. Шадринске Курганской области. Женщина вынуждена проживать в квартире дочери, поскольку ее собственное жилье не приспособлено для нужд маломобильных граждан», — сообщили в СК. Представители организации отметили, что размер дверных проемов не позволяет женщине передвигаться между комнатами на инвалидной коляске в свой квартире, и у нее не переоборудован санузел. Чтобы это исправить, мэрия заключила договор с компанией, однако подрядчик затянул ремонт. Сотрудники СУ СК России по Курганской области проводят проверку по этому факту. О ее результатах руководитель областного ведомства Богдан Францишко отчитается Бастрыкину. Ранее депутат городской думы Александр Бухаров сообщал об этой проблеме URA.RU. По его словам, в мэрии обещали закончить ремонт до 20 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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