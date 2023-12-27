Бастрыкин заинтересовался проблемой пенсионерки из Шадринска

28 декабря 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в проблеме инвалида из Шадринска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об инвалиде из Шадринска (Курганская область), которая не может дождаться, чтобы власти приспособили квартиру для ее нужд. Данная информация размещена в telegram-канале СК России. «Глава СК России поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав женщины-инвалида в г. Шадринске Курганской области. Женщина вынуждена проживать в квартире дочери, поскольку ее собственное жилье не приспособлено для нужд маломобильных граждан», — сообщили в СК. Представители организации отметили, что размер дверных проемов не позволяет женщине передвигаться между комнатами на инвалидной коляске в свой квартире, и у нее не переоборудован санузел. Чтобы это исправить, мэрия заключила договор с компанией, однако подрядчик затянул ремонт. Сотрудники СУ СК России по Курганской области проводят проверку по этому факту. О ее результатах руководитель областного ведомства Богдан Францишко отчитается Бастрыкину. Ранее депутат городской думы Александр Бухаров сообщал об этой проблеме URA.RU. По его словам, в мэрии обещали закончить ремонт до 20 декабря.

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об инвалиде из Шадринска (Курганская область), которая не может дождаться, чтобы власти приспособили квартиру для ее нужд. Данная информация размещена в telegram-канале СК России. «Глава СК России поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав женщины-инвалида в г. Шадринске Курганской области. Женщина вынуждена проживать в квартире дочери, поскольку ее собственное жилье не приспособлено для нужд маломобильных граждан», — сообщили в СК. Представители организации отметили, что размер дверных проемов не позволяет женщине передвигаться между комнатами на инвалидной коляске в свой квартире, и у нее не переоборудован санузел. Чтобы это исправить, мэрия заключила договор с компанией, однако подрядчик затянул ремонт. Сотрудники СУ СК России по Курганской области проводят проверку по этому факту. О ее результатах руководитель областного ведомства Богдан Францишко отчитается Бастрыкину. Ранее депутат городской думы Александр Бухаров сообщал об этой проблеме URA.RU. По его словам, в мэрии обещали закончить ремонт до 20 декабря.