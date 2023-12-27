27 декабря 2023

В ЯНАО девушка наняла киллера, чтобы не делить квартиру с братом

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный урок посвященный Сталинградской битве. Челябинск, шипр, одеколон, пузырек, бутылек
Девушка в сговоре со знакомым, попытались отравить ее родственника из-за квартиры Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) 25-летняя девушка наняла киллера, чтобы не делить жилплощадь с братом. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«В Лабытнанги 25-летняя девушка подкупила 47-летнего бездомного, чтобы тот отравил ее брата, с которым она проживает на одной жилплощади. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Девушка пригласила своего знакомого в гости, который в ходе совместного застолья, подлил в стакан брату девушки отравляющее вещество. Следы яда обнаружили медики, прибывшие на помощь пострадавшему и киллер был взят под стражу.

Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент написания новости ответ не получен.

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В Лабытнанги (ЯНАО) 25-летняя девушка наняла киллера, чтобы не делить жилплощадь с братом. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «В Лабытнанги 25-летняя девушка подкупила 47-летнего бездомного, чтобы тот отравил ее брата, с которым она проживает на одной жилплощади. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Девушка пригласила своего знакомого в гости, который в ходе совместного застолья, подлил в стакан брату девушки отравляющее вещество. Следы яда обнаружили медики, прибывшие на помощь пострадавшему и киллер был взят под стражу. Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент написания новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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