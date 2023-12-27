В ЯНАО девушка наняла киллера, чтобы не делить квартиру с братом

28 декабря 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Девушка в сговоре со знакомым, попытались отравить ее родственника из-за квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) 25-летняя девушка наняла киллера, чтобы не делить жилплощадь с братом. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «В Лабытнанги 25-летняя девушка подкупила 47-летнего бездомного, чтобы тот отравил ее брата, с которым она проживает на одной жилплощади. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Девушка пригласила своего знакомого в гости, который в ходе совместного застолья, подлил в стакан брату девушки отравляющее вещество. Следы яда обнаружили медики, прибывшие на помощь пострадавшему и киллер был взят под стражу. Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент написания новости ответ не получен.

В Лабытнанги (ЯНАО) 25-летняя девушка наняла киллера, чтобы не делить жилплощадь с братом. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «В Лабытнанги 25-летняя девушка подкупила 47-летнего бездомного, чтобы тот отравил ее брата, с которым она проживает на одной жилплощади. Возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Девушка пригласила своего знакомого в гости, который в ходе совместного застолья, подлил в стакан брату девушки отравляющее вещество. Следы яда обнаружили медики, прибывшие на помощь пострадавшему и киллер был взят под стражу. Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент написания новости ответ не получен.