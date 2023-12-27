Курганские бизнесмены выплатят миллионы производителю виски Johnnie Walker

28 декабря 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Курганские бизнесмены проиграли суд иностранной компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский суд обязал бизнесменов из села Шатрово (Курганская область) выплатить производителю виски из Нидерландов 4,2 млн рублей. Мировой производитель виски Johnnie Walker подал иск к ним о незаконном использовании товарных знаков спиртных напитков, который был удовлетворен. Информация появилась на сайте районного суда. «Рассмотрено гражданское дело по иску компании „Диаджео Брэндс Б.В.“ к супругам Б. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере 4 291 800 рублей <…> суд пришел к выводу о взыскании с ответчиков Б. солидарно в пользу компании материального ущерба в полном объеме», — сообщили в суде. Осужденные за незаконное использование чужого товарного знака руководители шатровской коммерческой фирмы пытались опротестовать решение, но проиграли. Иск был подан представителями компании из Нидерландов. Шатровцы, продававшие под марками выпускаемых фирмой напитков контрафакт, нарушили условия использования зарегистрированных товарных знаков. Размер ущерба был рассчитан, исходя из отпускной цены на оригинальную продукцию. Курганцы пытались доказать, что сроки давности по делу прошли. Также они просили не удовлетворять иск иностранной компании. Апелляционный суд их доводы отклонил и подтвердил необходимость выплаты ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что семь жителей Кургана заплатят штраф за подделку французского коньяка. Курганцы выплатили производителю Henessy по 10 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский суд обязал бизнесменов из села Шатрово (Курганская область) выплатить производителю виски из Нидерландов 4,2 млн рублей. Мировой производитель виски Johnnie Walker подал иск к ним о незаконном использовании товарных знаков спиртных напитков, который был удовлетворен. Информация появилась на сайте районного суда. «Рассмотрено гражданское дело по иску компании „Диаджео Брэндс Б.В.“ к супругам Б. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере 4 291 800 рублей <…> суд пришел к выводу о взыскании с ответчиков Б. солидарно в пользу компании материального ущерба в полном объеме», — сообщили в суде. Осужденные за незаконное использование чужого товарного знака руководители шатровской коммерческой фирмы пытались опротестовать решение, но проиграли. Иск был подан представителями компании из Нидерландов. Шатровцы, продававшие под марками выпускаемых фирмой напитков контрафакт, нарушили условия использования зарегистрированных товарных знаков. Размер ущерба был рассчитан, исходя из отпускной цены на оригинальную продукцию. Курганцы пытались доказать, что сроки давности по делу прошли. Также они просили не удовлетворять иск иностранной компании. Апелляционный суд их доводы отклонил и подтвердил необходимость выплаты ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что семь жителей Кургана заплатят штраф за подделку французского коньяка. Курганцы выплатили производителю Henessy по 10 тысяч рублей.