МИД РФ: большая часть россиян освобождена из плена ХАМАС

28 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

РФ провела плотную работу по освобождению пленных граждан, сообщил Юрий Горлач Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россия освободила из плена боевиков ХАМАС в секторе Газа большую часть российских граждан. Также было эвакуировано 1125 человек. В их число вошли граждане Украины, Палестины, Киргизии, Марокко и Швеции. Об этом сообщил директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач. «Нам удалось большую часть вызволить, рассчитываем, что эта работа будет продолжена, она очень непростая», — передает ТАСС слова Горлача. Он добавил, что была проведена плотная работа по освобождению граждан России. Кроме того, РФ эвакуировала из Газы граждан Швеции, Украины, Киргизии, Палестины и Марокко. Как заявил директор департамента ДСКЦ, на данный момент через контрольно-пропускной пункт «Рафах» вышли 1125 человек. В это число вошли 644 россиянина и 473 палестинца. Они являются членами семей граждан РФ. Уточнятся, что они были вывезены с территории сектора Газа с помощью спецрейса МЧС России. Ранее боевики ХАМАС перестали реагировать на предложение о возобновлении переговоров по заложникам. Катар продолжает направлять Палестине идеи об организации освобождения людей. Но та тоже не отвечает.

Россия освободила из плена боевиков ХАМАС в секторе Газа большую часть российских граждан. Также было эвакуировано 1125 человек. В их число вошли граждане Украины, Палестины, Киргизии, Марокко и Швеции. Об этом сообщил директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач. «Нам удалось большую часть вызволить, рассчитываем, что эта работа будет продолжена, она очень непростая», — передает ТАСС слова Горлача. Он добавил, что была проведена плотная работа по освобождению граждан России. Кроме того, РФ эвакуировала из Газы граждан Швеции, Украины, Киргизии, Палестины и Марокко. Как заявил директор департамента ДСКЦ, на данный момент через контрольно-пропускной пункт «Рафах» вышли 1125 человек. В это число вошли 644 россиянина и 473 палестинца. Они являются членами семей граждан РФ. Уточнятся, что они были вывезены с территории сектора Газа с помощью спецрейса МЧС России. Ранее боевики ХАМАС перестали реагировать на предложение о возобновлении переговоров по заложникам. Катар продолжает направлять Палестине идеи об организации освобождения людей. Но та тоже не отвечает.