МИД РФ: большая часть россиян освобождена из плена ХАМАС

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
РФ провела плотную работу по освобождению пленных граждан, сообщил Юрий Горлач Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия освободила из плена боевиков ХАМАС в секторе Газа большую часть российских граждан. Также было эвакуировано 1125 человек. В их число вошли граждане Украины, Палестины, Киргизии, Марокко и Швеции. Об этом сообщил директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач.

«Нам удалось большую часть вызволить, рассчитываем, что эта работа будет продолжена, она очень непростая», — передает ТАСС слова Горлача. Он добавил, что была проведена плотная работа по освобождению граждан России.

Кроме того, РФ эвакуировала из Газы граждан Швеции, Украины, Киргизии, Палестины и Марокко. Как заявил директор департамента ДСКЦ, на данный момент через контрольно-пропускной пункт «Рафах» вышли 1125 человек. В это число вошли 644 россиянина и 473 палестинца. Они являются членами семей граждан РФ. Уточнятся, что они были вывезены с территории сектора Газа с помощью спецрейса МЧС России.

Ранее боевики ХАМАС перестали реагировать на предложение о возобновлении переговоров по заложникам. Катар продолжает направлять Палестине идеи об организации освобождения людей. Но та тоже не отвечает.

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Россия освободила из плена боевиков ХАМАС в секторе Газа большую часть российских граждан. Также было эвакуировано 1125 человек. В их число вошли граждане Украины, Палестины, Киргизии, Марокко и Швеции. Об этом сообщил директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач. «Нам удалось большую часть вызволить, рассчитываем, что эта работа будет продолжена, она очень непростая», — передает ТАСС слова Горлача. Он добавил, что была проведена плотная работа по освобождению граждан России. Кроме того, РФ эвакуировала из Газы граждан Швеции, Украины, Киргизии, Палестины и Марокко. Как заявил директор департамента ДСКЦ, на данный момент через контрольно-пропускной пункт «Рафах» вышли 1125 человек. В это число вошли 644 россиянина и 473 палестинца. Они являются членами семей граждан РФ. Уточнятся, что они были вывезены с территории сектора Газа с помощью спецрейса МЧС России. Ранее боевики ХАМАС перестали реагировать на предложение о возобновлении переговоров по заложникам. Катар продолжает направлять Палестине идеи об организации освобождения людей. Но та тоже не отвечает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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