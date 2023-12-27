27 декабря 2023

Мэр Шадринска Мокан получит полумиллионную премию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, мокан антон
Мэр Антон Мокан получит премию по итогам работы за год Фото:

Депутаты шадринской гордумы поддержали решение выдать мэру Антону Мокану по итогам работы в 2023 году премию в размере 517,5 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Александр Бухаров.

«Утвердить главе города Шадринска Мокану Антону Константиновичу единовременную выплату в размере 517 500 рублей. Настоящее решение вступает в силу после его подписания», — указано в проекте постановления. Бухаров отметил, что большинство депутатов поддержали это решение. Против проголосовал только он.

По итогам 2022 года Мокану выдали премию в размере 172 тысяч рублей. Прокуратура посчитала, что эти деньги были выданы не для премирования, а чтобы сбалансировать местный бюджет. Ее представители пыталась оспорить решение депутатов: сначала в думе, потом — в городском и областном судах, но иск надзорного ведомства остался без удовлетворения.

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Депутаты шадринской гордумы поддержали решение выдать мэру Антону Мокану по итогам работы в 2023 году премию в размере 517,5 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Александр Бухаров. «Утвердить главе города Шадринска Мокану Антону Константиновичу единовременную выплату в размере 517 500 рублей. Настоящее решение вступает в силу после его подписания», — указано в проекте постановления. Бухаров отметил, что большинство депутатов поддержали это решение. Против проголосовал только он. По итогам 2022 года Мокану выдали премию в размере 172 тысяч рублей. Прокуратура посчитала, что эти деньги были выданы не для премирования, а чтобы сбалансировать местный бюджет. Ее представители пыталась оспорить решение депутатов: сначала в думе, потом — в городском и областном судах, но иск надзорного ведомства остался без удовлетворения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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