Азербайджан и Армения близки к заключению мирного договора

28 декабря 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

По словам Амирбека, для принятия мирного соглашения нужен искренний настрой Еревана Фото: пресс-служба президента РФ новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Армения и Азербайджан близки к заключению мирного соглашения. Баку передал Еревану пять основных принципов мирного договора. Ответ от армянской стороны пока не поступил. Об этом сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков. «На данном решающем этапе мирного процесса, когда стороны в целом недалеки от согласования мирного соглашения, необходим искренний настрой Еревана на достижение конкретных результатов», — пишет The Guardian , цитируя Амирбека. Он добавил, что ереванской стороне был передан последний вариант текста мирного соглашения. Теперь Баку ожидает ответа на свои предложения от Армении. Отмечается, что Азербайджан обозначил пять основных принципов в мирном соглашении. В 2022 году Баку и Ереван приступили к обсуждению мирного договора. Это происходило при посредничестве России, Евросоюза и США. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения готова признать суверенитет азербайджанской стороны в границах СССР. То есть вместе с Нагорным Карабахом. В 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для нормализации отношений с Ереваном есть серьезные предпосылки. Стороны должны взаимно признать суверенитет и территориальную целостность. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что для России важно заключение мирного договора между двумя странами, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армения и Азербайджан близки к заключению мирного соглашения. Баку передал Еревану пять основных принципов мирного договора. Ответ от армянской стороны пока не поступил. Об этом сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков. «На данном решающем этапе мирного процесса, когда стороны в целом недалеки от согласования мирного соглашения, необходим искренний настрой Еревана на достижение конкретных результатов», — пишет The Guardian, цитируя Амирбека. Он добавил, что ереванской стороне был передан последний вариант текста мирного соглашения. Теперь Баку ожидает ответа на свои предложения от Армении. Отмечается, что Азербайджан обозначил пять основных принципов в мирном соглашении. В 2022 году Баку и Ереван приступили к обсуждению мирного договора. Это происходило при посредничестве России, Евросоюза и США. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения готова признать суверенитет азербайджанской стороны в границах СССР. То есть вместе с Нагорным Карабахом. В 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для нормализации отношений с Ереваном есть серьезные предпосылки. Стороны должны взаимно признать суверенитет и территориальную целостность. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что для России важно заключение мирного договора между двумя странами, передает RT.