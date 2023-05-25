Алиев заявил о серьезных предпосылках для нормализации отношений с Арменией

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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения, достопримечательности ереван, символ армении
Армения готова к нормализации отношений с Азербайджаном Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией. Заявление было сделано в ходе Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

«Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», — сказал азербайджанский лидер. Трансляция совета ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. Права и обязанности армян должны обсуждаться между сторонами. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией. Заявление было сделано в ходе Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. «Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», — сказал азербайджанский лидер. Трансляция совета ведется на телеканале «Россия 24». Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. Права и обязанности армян должны обсуждаться между сторонами. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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