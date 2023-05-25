Алиев заявил о серьезных предпосылках для нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время есть серьезные предпосылки для нормализации отношений с Арменией. Заявление было сделано в ходе Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
«Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», — сказал азербайджанский лидер. Трансляция совета ведется на телеканале «Россия 24».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. Права и обязанности армян должны обсуждаться между сторонами. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей.
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