Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Признанная Арменией территория Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров включает и Нагорный Карабах», — передает слова Пашиняна Sputnik Армения. Он добавил, что такое решение будет принято если армянское население, проживающее в регионе, будет в полной безопасности. Права и обязанности армян должны обсуждаться между Арменией и Азербайджаном, заключил Пашинян.
Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей.
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