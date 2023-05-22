Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Армянское население должно быть в безопасности, заявил Никол Пашинян Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Признанная Арменией территория Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров включает и Нагорный Карабах», — передает слова Пашиняна Sputnik Армения. Он добавил, что такое решение будет принято если армянское население, проживающее в регионе, будет в полной безопасности. Права и обязанности армян должны обсуждаться между Арменией и Азербайджаном, заключил Пашинян.

Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей.

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Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения безопасности армянского населения, проживающего в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Признанная Арменией территория Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров включает и Нагорный Карабах», — передает слова Пашиняна Sputnik Армения. Он добавил, что такое решение будет принято если армянское население, проживающее в регионе, будет в полной безопасности. Права и обязанности армян должны обсуждаться между Арменией и Азербайджаном, заключил Пашинян. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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