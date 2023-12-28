В мире Украина Лавров рассказал о секретной встрече Запада по поводу мира на Украине 28 декабря 2023 в 15:12 Размер текста - 17 + Западные страны провели секретную встречу, посвященную «формуле мира» Владимира Зеленского, заявил Сергей Лавров (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Состоялась конфиденциальная встреча стран Запада, на которой обсуждалась «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой „формуле мира“ Владимира Зеленского с участием западных стран», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что эта встреча также включала в себя участие некоторых стран южного полушария. Лавров также отметил, что страны-участницы не обязаны сохранять тайну относительно того, о чем они договаривались, если речь идет о вопросах, касающихся России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поиск странами Запада «формулы мира» для разрешения украинского конфликта без участия России абсурдным процессом. Он подчеркнул, что такой подход не имеет потенциала. Состоялась конфиденциальная встреча стран Запада, на которой обсуждалась «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой „формуле мира“ Владимира Зеленского с участием западных стран», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что эта встреча также включала в себя участие некоторых стран южного полушария. Лавров также отметил, что страны-участницы не обязаны сохранять тайну относительно того, о чем они договаривались, если речь идет о вопросах, касающихся России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поиск странами Запада «формулы мира» для разрешения украинского конфликта без участия России абсурдным процессом. Он подчеркнул, что такой подход не имеет потенциала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям