Правительство потратит миллиарды на ремонт дорог в регионах

28 декабря 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Десять миллиардов направлено на ремонт федеральных дорог в регионах, заявил Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ выделило десять миллиардов рублей на ремонт федеральных автодорог в российских регионах, включая Свердловскую область. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Правительство выделило десять миллиардов рублей на капитальный ремонт участков автодорог федерального значения в регионах. Среди них это Свердловская, Вологодская, Калининградская области, а также Краснодарский край и Республика Карелия», — передает слова Мишустина telegram-канал Правительства. Он добавил, что выделенные средства позволят провести ремонт и ввести в эксплуатацию 19 участков различных магистралей, общей протяженностью 25 километров, уже в 2024 году. Целью таких мер является ускорение автомобильного движения и повышение транспортной доступности между городами и населенными пунктами. Это также создаст более комфортные и безопасные условия для граждан, что приоритетно для правительства. Работа выполняется в соответствии с поручением президента, заключил Мишустин.

Правительство РФ выделило десять миллиардов рублей на ремонт федеральных автодорог в российских регионах, включая Свердловскую область. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Правительство выделило десять миллиардов рублей на капитальный ремонт участков автодорог федерального значения в регионах. Среди них это Свердловская, Вологодская, Калининградская области, а также Краснодарский край и Республика Карелия», — передает слова Мишустина telegram-канал Правительства. Он добавил, что выделенные средства позволят провести ремонт и ввести в эксплуатацию 19 участков различных магистралей, общей протяженностью 25 километров, уже в 2024 году. Целью таких мер является ускорение автомобильного движения и повышение транспортной доступности между городами и населенными пунктами. Это также создаст более комфортные и безопасные условия для граждан, что приоритетно для правительства. Работа выполняется в соответствии с поручением президента, заключил Мишустин.