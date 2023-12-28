Правительство потратит миллиарды на ремонт дорог в регионах

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Разбитые дороги. Курган , лужа, разбитые дороги, яма на дороге, машина
Десять миллиардов направлено на ремонт федеральных дорог в регионах, заявил Михаил Мишустин Фото:

Правительство РФ выделило десять миллиардов рублей на ремонт федеральных автодорог в российских регионах, включая Свердловскую область. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство выделило десять миллиардов рублей на капитальный ремонт участков автодорог федерального значения в регионах. Среди них это Свердловская, Вологодская, Калининградская области, а также Краснодарский край и Республика Карелия», — передает слова Мишустина telegram-канал Правительства. Он добавил, что выделенные средства позволят провести ремонт и ввести в эксплуатацию 19 участков различных магистралей, общей протяженностью 25 километров, уже в 2024 году.

Целью таких мер является ускорение автомобильного движения и повышение транспортной доступности между городами и населенными пунктами. Это также создаст более комфортные и безопасные условия для граждан, что приоритетно для правительства. Работа выполняется в соответствии с поручением президента, заключил Мишустин.

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Правительство РФ выделило десять миллиардов рублей на ремонт федеральных автодорог в российских регионах, включая Свердловскую область. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Правительство выделило десять миллиардов рублей на капитальный ремонт участков автодорог федерального значения в регионах. Среди них это Свердловская, Вологодская, Калининградская области, а также Краснодарский край и Республика Карелия», — передает слова Мишустина telegram-канал Правительства. Он добавил, что выделенные средства позволят провести ремонт и ввести в эксплуатацию 19 участков различных магистралей, общей протяженностью 25 километров, уже в 2024 году. Целью таких мер является ускорение автомобильного движения и повышение транспортной доступности между городами и населенными пунктами. Это также создаст более комфортные и безопасные условия для граждан, что приоритетно для правительства. Работа выполняется в соответствии с поручением президента, заключил Мишустин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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