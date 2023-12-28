В Британии объяснили, как взятие Марьинки отразится на ВСУ

Express: взятие Марьинки сместит акцент в использовании подразделений ВСУ

28 декабря 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Взятие Марьинки может повлиять на моральный дух бойцов ВСУ, пишет Express Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Марьинки может привести к изменению акцента на более боеспособные подразделения ВСУ на юге, что может повлиять как на их моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины. Об этом пишет британское издание Express. «Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге», — говорится в материале издания. Там добавили, что подобные изменения повлияют на моральный дух военнослужащих ВСУ и международное доверие к военным усилиям украинской армии. Отступление из Марьинки является значительным поражением для Украины, о чем пришлось признать и украинскому главнокомандующему Валерию Залужному, заключил автор. Российские войска под руководством главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 25 декабря успешно освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Шойгу, в освобождении города особо отличились бойцы известной 150-й мотострелковой дивизии, которая известна своим подвигом во время Великой Отечественной войны — взятием Рейхстага. Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что американским чиновникам после освобождения Марьинки страшно признавать сокрушительный успех российской армии, передает Life .

Освобождение Марьинки может привести к изменению акцента на более боеспособные подразделения ВСУ на юге, что может повлиять как на их моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины. Об этом пишет британское издание Express. «Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге», — говорится в материале издания. Там добавили, что подобные изменения повлияют на моральный дух военнослужащих ВСУ и международное доверие к военным усилиям украинской армии. Отступление из Марьинки является значительным поражением для Украины, о чем пришлось признать и украинскому главнокомандующему Валерию Залужному, заключил автор. Российские войска под руководством главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 25 декабря успешно освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Шойгу, в освобождении города особо отличились бойцы известной 150-й мотострелковой дивизии, которая известна своим подвигом во время Великой Отечественной войны — взятием Рейхстага. Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что американским чиновникам после освобождения Марьинки страшно признавать сокрушительный успех российской армии, передает Life.