В Британии объяснили, как взятие Марьинки отразится на ВСУ

Express: взятие Марьинки сместит акцент в использовании подразделений ВСУ
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, дрг, наемники,  stock
Взятие Марьинки может повлиять на моральный дух бойцов ВСУ, пишет Express Фото:
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Освобождение Марьинки может привести к изменению акцента на более боеспособные подразделения ВСУ на юге, что может повлиять как на их моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины. Об этом пишет британское издание Express.

«Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге», — говорится в материале издания. Там добавили, что подобные изменения повлияют на моральный дух военнослужащих ВСУ и международное доверие к военным усилиям украинской армии. Отступление из Марьинки является значительным поражением для Украины, о чем пришлось признать и украинскому главнокомандующему Валерию Залужному, заключил автор.

Российские войска под руководством главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 25 декабря успешно освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Шойгу, в освобождении города особо отличились бойцы известной 150-й мотострелковой дивизии, которая известна своим подвигом во время Великой Отечественной войны — взятием Рейхстага. Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что американским чиновникам после освобождения Марьинки страшно признавать сокрушительный успех российской армии, передает Life.

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Освобождение Марьинки может привести к изменению акцента на более боеспособные подразделения ВСУ на юге, что может повлиять как на их моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины. Об этом пишет британское издание Express. «Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге», — говорится в материале издания. Там добавили, что подобные изменения повлияют на моральный дух военнослужащих ВСУ и международное доверие к военным усилиям украинской армии. Отступление из Марьинки является значительным поражением для Украины, о чем пришлось признать и украинскому главнокомандующему Валерию Залужному, заключил автор. Российские войска под руководством главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 25 декабря успешно освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Шойгу, в освобождении города особо отличились бойцы известной 150-й мотострелковой дивизии, которая известна своим подвигом во время Великой Отечественной войны — взятием Рейхстага. Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что американским чиновникам после освобождения Марьинки страшно признавать сокрушительный успех российской армии, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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