Стало известно, кто отказался участвовать в «голой» вечеринке Ивлеевой

РЕН ТВ: на вечеринку Ивлеевой были приглашены Бородина, Водонаева и Тимати

29 декабря 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Ксения Бородина была приглашена на «голую» вечеринку, но не пришла Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Стало известно, кто был в списке приглашенных гостей на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, но не пришел. Среди них — телеведущая Ксения Бородина, блогер Алена Водонаева, рэп-исполнитель, певец Тимати. Такая информация появилась в СМИ. «Среди тех, кто получил приглашение и не пришел: Тимати и его девушка, Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский», — пишет telegram-канал Baza. По данным РЕН ТВ, в распоряжении которых есть список гостей, на мероприятие также были приглашены Ксения Бородина, Алена Водонаева, рэпер T-Killah, актриса Аглая Тарасова и многие другие. Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве 20 декабря 2023 года. На мероприятии присутствовало множество российских звезд, после чего некоторые из них столкнулись с последствиями в виде прекращения контрактов и концертов. По информации СМИ, сейчас налоговая служба организовала проверку в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что у участников вечеринки есть шанс на исправление, передает «Национальная служба новостей». По мнению звездного адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стало известно, кто был в списке приглашенных гостей на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, но не пришел. Среди них — телеведущая Ксения Бородина, блогер Алена Водонаева, рэп-исполнитель, певец Тимати. Такая информация появилась в СМИ. «Среди тех, кто получил приглашение и не пришел: Тимати и его девушка, Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский», — пишет telegram-канал Baza. По данным РЕН ТВ, в распоряжении которых есть список гостей, на мероприятие также были приглашены Ксения Бородина, Алена Водонаева, рэпер T-Killah, актриса Аглая Тарасова и многие другие. Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве 20 декабря 2023 года. На мероприятии присутствовало множество российских звезд, после чего некоторые из них столкнулись с последствиями в виде прекращения контрактов и концертов. По информации СМИ, сейчас налоговая служба организовала проверку в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что у участников вечеринки есть шанс на исправление, передает «Национальная служба новостей». По мнению звездного адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.