Стало известно, кто отказался участвовать в «голой» вечеринке Ивлеевой

Стало известно, кто был в списке приглашенных гостей на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, но не пришел. Среди них — телеведущая Ксения Бородина, блогер Алена Водонаева, рэп-исполнитель, певец Тимати. Такая информация появилась в СМИ.
«Среди тех, кто получил приглашение и не пришел: Тимати и его девушка, Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский», —
По данным РЕН ТВ, в распоряжении которых есть список гостей, на мероприятие также были приглашены Ксения Бородина, Алена Водонаева, рэпер T-Killah, актриса Аглая Тарасова и многие другие.
Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве 20 декабря 2023 года. На мероприятии присутствовало множество российских звезд, после чего некоторые из них столкнулись с последствиями в виде прекращения контрактов и концертов.
По информации СМИ, сейчас налоговая служба организовала проверку в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что у участников вечеринки есть шанс на исправление, передает «Национальная служба новостей». По мнению звездного адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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