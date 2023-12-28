28 декабря 2023

Стало известно, кто отказался участвовать в «голой» вечеринке Ивлеевой

РЕН ТВ: на вечеринку Ивлеевой были приглашены Бородина, Водонаева и Тимати
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бородина ксения
Ксения Бородина была приглашена на «голую» вечеринку, но не пришла Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Стало известно, кто был в списке приглашенных гостей на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, но не пришел. Среди них — телеведущая Ксения Бородина, блогер Алена Водонаева, рэп-исполнитель, певец Тимати. Такая информация появилась в СМИ.

«Среди тех, кто получил приглашение и не пришел: Тимати и его девушка, Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский», — пишет telegram-канал Baza.

По данным РЕН ТВ, в распоряжении которых есть список гостей, на мероприятие также были приглашены Ксения Бородина, Алена Водонаева, рэпер T-Killah, актриса Аглая Тарасова и многие другие.

Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве 20 декабря 2023 года. На мероприятии присутствовало множество российских звезд, после чего некоторые из них столкнулись с последствиями в виде прекращения контрактов и концертов.

По информации СМИ, сейчас налоговая служба организовала проверку в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что у участников вечеринки есть шанс на исправление, передает «Национальная служба новостей». По мнению звездного адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стало известно, кто был в списке приглашенных гостей на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, но не пришел. Среди них — телеведущая Ксения Бородина, блогер Алена Водонаева, рэп-исполнитель, певец Тимати. Такая информация появилась в СМИ. «Среди тех, кто получил приглашение и не пришел: Тимати и его девушка, Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский», — пишет telegram-канал Baza. По данным РЕН ТВ, в распоряжении которых есть список гостей, на мероприятие также были приглашены Ксения Бородина, Алена Водонаева, рэпер T-Killah, актриса Аглая Тарасова и многие другие. Ивлеева организовала «голую вечеринку» в Москве 20 декабря 2023 года. На мероприятии присутствовало множество российских звезд, после чего некоторые из них столкнулись с последствиями в виде прекращения контрактов и концертов. По информации СМИ, сейчас налоговая служба организовала проверку в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что у участников вечеринки есть шанс на исправление, передает «Национальная служба новостей». По мнению звездного адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...