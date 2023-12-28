Почему Мадуро опасается влияния Британии на спорный регион с Гайаной

Венесуэла выступила против военного присутствия Великобритании в Гайяне

29 декабря 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Мадуро резко осудил появление британского патрульного корабля в зоне интересов Венесуэлы Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал усилить оборону страны в Карибском море и провести военные учения у Атлантического побережья. На такие меры глава государства пошел после прибытия корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны. Мадуро опасается влияния Британии на спорный регион Эссекибо, который богат запасами нефти, золота и меди. URA.RU собрало информацию, которая известна о новом повороте в затянувшемся конфликте на данный момент. Что сделала Великобритания Великобритания направила патрульный корабль HMS Trent к берегам Гайаны. Регион Эссекибо, из-за которого спорят Венесуэла и Гайяна находится на западе страны и занимает три четверти ее территории. Гайяна 135 лет была британской колонией и получила независимость только в 1966 году. В середине декабря 2023 года президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али встретился с Мадуро и провел переговоры. Стороны договорились не использовать силу для улаживания конфликта из-за региона Эссекибо. Ответная реакция Венесуэлы Мадуро решительно выступил против прибытия британского патрульного корабля к берегам Гайяны. Венесуэла начала учения с участием более чем 5,6 тысяч военнослужащих. Мадуро заявил, что появление корабля Великобритании в зоне интересов Венесуэлы — это открытая угроза со стороны Соединенного Королевства. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила уверенность в принадлежности спорной территории Эссекибо Венесуэле. История конфликта Территориальный спор между Венесуэлой и Гайяной из-за региона Эссекибо площадью 160 тысяч квадратных километров начался еще в XIX веке. В 2015 году в джунглях Эссекибо были обнаружены крупные месторождения нефти и газа. Венесуэла сразу же заявила свои претензии на регион. Власти Гайаны обратились в Международный суд ООН, чтобы отстоять свою территориальную целостность. В конце ноября 2023 года Венесуэла начала военную операцию по присоединению Эссекибо, на который претендовала Гайана.URA.RU в самом начале конфликта готовило подробный материал о его истории. Реакция России Президент России Владимир Путин призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро решить венесуэльско-гайанский территориальный вопрос при помощи дипломатии. Сам Мадуро проинформировал президента РФ о проведении переговоров с Гайаной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал усилить оборону страны в Карибском море и провести военные учения у Атлантического побережья. На такие меры глава государства пошел после прибытия корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны. Мадуро опасается влияния Британии на спорный регион Эссекибо, который богат запасами нефти, золота и меди. URA.RU собрало информацию, которая известна о новом повороте в затянувшемся конфликте на данный момент. Великобритания направила патрульный корабль HMS Trent к берегам Гайаны. Регион Эссекибо, из-за которого спорят Венесуэла и Гайяна находится на западе страны и занимает три четверти ее территории. Гайяна 135 лет была британской колонией и получила независимость только в 1966 году. В середине декабря 2023 года президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али встретился с Мадуро и провел переговоры. Стороны договорились не использовать силу для улаживания конфликта из-за региона Эссекибо. Мадуро решительно выступил против прибытия британского патрульного корабля к берегам Гайяны. Венесуэла начала учения с участием более чем 5,6 тысяч военнослужащих. Мадуро заявил, что появление корабля Великобритании в зоне интересов Венесуэлы — это открытая угроза со стороны Соединенного Королевства. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила уверенность в принадлежности спорной территории Эссекибо Венесуэле. Территориальный спор между Венесуэлой и Гайяной из-за региона Эссекибо площадью 160 тысяч квадратных километров начался еще в XIX веке. В 2015 году в джунглях Эссекибо были обнаружены крупные месторождения нефти и газа. Венесуэла сразу же заявила свои претензии на регион. Власти Гайаны обратились в Международный суд ООН, чтобы отстоять свою территориальную целостность. В конце ноября 2023 года Венесуэла начала военную операцию по присоединению Эссекибо, на который претендовала Гайана.URA.RU в самом начале конфликта готовило подробный материал о его истории. Президент России Владимир Путин призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро решить венесуэльско-гайанский территориальный вопрос при помощи дипломатии. Сам Мадуро проинформировал президента РФ о проведении переговоров с Гайаной.