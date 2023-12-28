Герасимов наградил военных за освобождение Марьинки. Видео

29 декабря 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Валерий Герасимов пожелал здоровья бойцам РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов наградил российских военнослужащих, отличившихся при освобождении Марьинки, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что своевременно выполнили задачи, овладели Марьинкой», — заявил Герасимов, его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Он пожелал бойцам дальнейших успехов и здоровья. Ранее военкор Дмитрий Астрахань сообщил, что Марьинка полностью освобождена. Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об этом.

Начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов наградил российских военнослужащих, отличившихся при освобождении Марьинки, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что своевременно выполнили задачи, овладели Марьинкой», — заявил Герасимов, его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Он пожелал бойцам дальнейших успехов и здоровья. Ранее военкор Дмитрий Астрахань сообщил, что Марьинка полностью освобождена. Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об этом.