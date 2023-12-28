28 декабря 2023

Герасимов наградил военных за освобождение Марьинки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, герасимов валерий,  stock
Валерий Герасимов пожелал здоровья бойцам РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов наградил российских военнослужащих, отличившихся при освобождении Марьинки, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что своевременно выполнили задачи, овладели Марьинкой», — заявил Герасимов, его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Он пожелал бойцам дальнейших успехов и здоровья.

Ранее военкор Дмитрий Астрахань сообщил, что Марьинка полностью освобождена. Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об этом.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов наградил российских военнослужащих, отличившихся при освобождении Марьинки, медалями «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевскими крестами IV степени. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что своевременно выполнили задачи, овладели Марьинкой», — заявил Герасимов, его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Он пожелал бойцам дальнейших успехов и здоровья. Ранее военкор Дмитрий Астрахань сообщил, что Марьинка полностью освобождена. Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об этом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...