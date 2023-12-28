28 декабря 2023

Первый вице-премьер Белоусов: Россию никто не ждет на рынках дружественных стран

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка форум "транспорт России". Москва, белоусов андрей
Андрей Белоусов сообщил, что сейчас российских товаров нет в Китае, Индии, Вьетнаме Фото:

РФ не ждут на рынках дружественных стран. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, страна поддерживает расширение мест на иностранных рынках с помощью бюджета.

«Мы должны четко понимать, что на рынках дружественных стран нас никто не ждет. Эти рынки заняты либо товарами самих дружественных стран, либо их конкурентами — теми же европейскими товарами», — заявил Белоусов в беседе с газетой «Коммерсант». Он отметил, что РФ уже поддерживает с помощью бюджета расширение мест на иностранных рынках.

Белоусов сообщил, что сейчас российской продукции нет в Китае, Индии, Вьетнаме. По его словам, товары только начинают появляться в государствах.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал правки, благодаря которым правительству РФ будет позволено снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны на срок до года. По словам главы Минфина Антона Силуанова, поставщики РФ переориентировали торговые потоки и перенаправили 60% экспорта в страны Азии, передает телеканал 360.

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РФ не ждут на рынках дружественных стран. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, страна поддерживает расширение мест на иностранных рынках с помощью бюджета. «Мы должны четко понимать, что на рынках дружественных стран нас никто не ждет. Эти рынки заняты либо товарами самих дружественных стран, либо их конкурентами — теми же европейскими товарами», — заявил Белоусов в беседе с газетой «Коммерсант». Он отметил, что РФ уже поддерживает с помощью бюджета расширение мест на иностранных рынках. Белоусов сообщил, что сейчас российской продукции нет в Китае, Индии, Вьетнаме. По его словам, товары только начинают появляться в государствах. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал правки, благодаря которым правительству РФ будет позволено снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны на срок до года. По словам главы Минфина Антона Силуанова, поставщики РФ переориентировали торговые потоки и перенаправили 60% экспорта в страны Азии, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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