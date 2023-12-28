Первый вице-премьер Белоусов: Россию никто не ждет на рынках дружественных стран

29 декабря 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов сообщил, что сейчас российских товаров нет в Китае, Индии, Вьетнаме Фото: Георгий Бергал © URA.RU РФ не ждут на рынках дружественных стран. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, страна поддерживает расширение мест на иностранных рынках с помощью бюджета. «Мы должны четко понимать, что на рынках дружественных стран нас никто не ждет. Эти рынки заняты либо товарами самих дружественных стран, либо их конкурентами — теми же европейскими товарами», — заявил Белоусов в беседе с газетой «Коммерсант». Он отметил, что РФ уже поддерживает с помощью бюджета расширение мест на иностранных рынках. Белоусов сообщил, что сейчас российской продукции нет в Китае, Индии, Вьетнаме. По его словам, товары только начинают появляться в государствах. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал правки, благодаря которым правительству РФ будет позволено снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны на срок до года. По словам главы Минфина Антона Силуанова, поставщики РФ переориентировали торговые потоки и перенаправили 60% экспорта в страны Азии, передает телеканал 360.

РФ не ждут на рынках дружественных стран. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, страна поддерживает расширение мест на иностранных рынках с помощью бюджета. «Мы должны четко понимать, что на рынках дружественных стран нас никто не ждет. Эти рынки заняты либо товарами самих дружественных стран, либо их конкурентами — теми же европейскими товарами», — заявил Белоусов в беседе с газетой «Коммерсант». Он отметил, что РФ уже поддерживает с помощью бюджета расширение мест на иностранных рынках. Белоусов сообщил, что сейчас российской продукции нет в Китае, Индии, Вьетнаме. По его словам, товары только начинают появляться в государствах. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал правки, благодаря которым правительству РФ будет позволено снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны на срок до года. По словам главы Минфина Антона Силуанова, поставщики РФ переориентировали торговые потоки и перенаправили 60% экспорта в страны Азии, передает телеканал 360.