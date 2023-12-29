«Коммерсант»: регионы хотят досрочно завершить сбор подписей в поддержку Путина

Марат Самигуллин сообщил, что до Нового года будет собрано необходимое количество подписей в Татарстане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Регионы готовы досрочно закончить сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В Крыму и Татарстане дали обещание, что сделают это до конца 2023 года.

«В Крыму и Севастополе собрать необходимое число подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина планируют до Нового года», — сообщило крымское отделение партии «Единой России» в беседе с газетой « Коммерсант ». Там отметили, что сбор подписей проходит спокойно, однако не уточнили, какая «квота» рассчитана на полуостров.

Глава исполкома республиканского отделения «Единой России» в Татарстане Марат Самигуллин заявил, что до Нового года будет собрано необходимое количество подписей. По его словам, граждане активно идут в точки сбора. Источник «Коммерсанта» сообщил, что в Ярославской области квота по сбору подписей установлена на уровне семи тысяч. Он отметил, что для организаторов нет никакой сложности собрать столько подписей.

Ранее руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что в сборе подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина будут участвовать все первичные отделения «Единой России». По его словам, партия соберет подписи даже в самых отдаленных городах РФ.