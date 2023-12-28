28 декабря 2023

Курганская агрофирма передала на фронт бронежилеты и каски. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бронежилеты, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Курганским бойцам СВО передали военное снаряжение Фото:
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Сельскохозяйственная компания «Русское поле» из Курганской области передала для бойцов из зоны СВО бронежилеты и каски. Об этом в соцсети сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова.

«У каждого свои мечты под Новый год. Для меня — бронежилет и каска. Вот такие подарки передало мне ООО «Агрофирма «Русское поле» для дальнейшей отправки в зону СВО», — написала Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Чиновница отметила, что фирма регулярно оказывает помощь, приобретая техсредства для курганских военнослужащих. Она прикрепила фото с подаренным снаряжением.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Ситникова передала на фронт дрон и приборы ночного видения. Посылку для бойцов СВО на передовую доставили казаки. Также военнослужащим были переданы письма школьников и икона.

Агрофирма «Русское поле» из Куртамышского округа передала для бойцов СВО бронежилеты и каски
Агрофирма «Русское поле» из Куртамышского округа передала для бойцов СВО бронежилеты и каски
Фото:

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Сельскохозяйственная компания «Русское поле» из Курганской области передала для бойцов из зоны СВО бронежилеты и каски. Об этом в соцсети сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «У каждого свои мечты под Новый год. Для меня — бронежилет и каска. Вот такие подарки передало мне ООО «Агрофирма «Русское поле» для дальнейшей отправки в зону СВО», — написала Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Чиновница отметила, что фирма регулярно оказывает помощь, приобретая техсредства для курганских военнослужащих. Она прикрепила фото с подаренным снаряжением. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Ситникова передала на фронт дрон и приборы ночного видения. Посылку для бойцов СВО на передовую доставили казаки. Также военнослужащим были переданы письма школьников и икона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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