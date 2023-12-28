Курганская агрофирма передала на фронт бронежилеты и каски. Фото

29 декабря 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Курганским бойцам СВО передали военное снаряжение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сельскохозяйственная компания «Русское поле» из Курганской области передала для бойцов из зоны СВО бронежилеты и каски. Об этом в соцсети сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «У каждого свои мечты под Новый год. Для меня — бронежилет и каска. Вот такие подарки передало мне ООО «Агрофирма «Русское поле» для дальнейшей отправки в зону СВО», — написала Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Чиновница отметила, что фирма регулярно оказывает помощь, приобретая техсредства для курганских военнослужащих. Она прикрепила фото с подаренным снаряжением. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Ситникова передала на фронт дрон и приборы ночного видения. Посылку для бойцов СВО на передовую доставили казаки. Также военнослужащим были переданы письма школьников и икона. Агрофирма «Русское поле» из Куртамышского округа передала для бойцов СВО бронежилеты и каски Фото: страница Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall250633000_1384

Сельскохозяйственная компания «Русское поле» из Курганской области передала для бойцов из зоны СВО бронежилеты и каски. Об этом в соцсети сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «У каждого свои мечты под Новый год. Для меня — бронежилет и каска. Вот такие подарки передало мне ООО «Агрофирма «Русское поле» для дальнейшей отправки в зону СВО», — написала Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Чиновница отметила, что фирма регулярно оказывает помощь, приобретая техсредства для курганских военнослужащих. Она прикрепила фото с подаренным снаряжением. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Ситникова передала на фронт дрон и приборы ночного видения. Посылку для бойцов СВО на передовую доставили казаки. Также военнослужащим были переданы письма школьников и икона.