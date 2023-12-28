28 декабря 2023

В Кургане не могут начать судить бывшего чиновника мэрии по делу о халатности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по пожарам в Малиновке. Курган, галустов аркадий, галустов аркадик, ломакин александр
Суд отказал прокуратуре в жалобе по делу экс-спасателя Галустова Фото:

Следствию придется доработать уголовное дело о халатности, повлекшей особо крупный ущерб при пожаре, в отношении экс-главы службы ГО и ЧМ Кургана Аркадика Галустова. Кассационный суд отказался рассмотреть жалобу областной прокуратуры на решение о возврате его дела следствию. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — кассация. Галустов Аркадик Левонович. Ст. 293 ч.1.1; ст. 293 ч.1.1 УК РФ (халатность с причинением крупного ущерба)», — информирует картотека Седьмого кассационного суда. По делу поданы жалобы. После их изучения суд вынес отказ в рассмотрении дела в кассационной инстанции.

Жалобы подавали одна из потерпевших в пожаре 2022 года в дачном поселке «Малиновка» и прокуратура региона. Их не устроило, что курганские суды вернули уголовное дело о халатности в отношении Галустова следствию на доработку. Жалобщики полагали, что обвинение соответствует требованиям УПК. Суд изучил их обращения и посчитал излишним рассмотрение жалоб в кассационном суде.

Ранее URA.RU сообщало, что суд на экс-главой службы ГО и ЧС Кургана окончился, не начавшись. Дело было решено вернуть следователям на доработку. Позднее апелляционная инстанция подтвердила правоту решения горсуда.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следствию придется доработать уголовное дело о халатности, повлекшей особо крупный ущерб при пожаре, в отношении экс-главы службы ГО и ЧМ Кургана Аркадика Галустова. Кассационный суд отказался рассмотреть жалобу областной прокуратуры на решение о возврате его дела следствию. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Галустов Аркадик Левонович. Ст. 293 ч.1.1; ст. 293 ч.1.1 УК РФ (халатность с причинением крупного ущерба)», — информирует картотека Седьмого кассационного суда. По делу поданы жалобы. После их изучения суд вынес отказ в рассмотрении дела в кассационной инстанции. Жалобы подавали одна из потерпевших в пожаре 2022 года в дачном поселке «Малиновка» и прокуратура региона. Их не устроило, что курганские суды вернули уголовное дело о халатности в отношении Галустова следствию на доработку. Жалобщики полагали, что обвинение соответствует требованиям УПК. Суд изучил их обращения и посчитал излишним рассмотрение жалоб в кассационном суде. Ранее URA.RU сообщало, что суд на экс-главой службы ГО и ЧС Кургана окончился, не начавшись. Дело было решено вернуть следователям на доработку. Позднее апелляционная инстанция подтвердила правоту решения горсуда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...