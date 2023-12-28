В Кургане не могут начать судить бывшего чиновника мэрии по делу о халатности

Следствию придется доработать уголовное дело о халатности, повлекшей особо крупный ущерб при пожаре, в отношении экс-главы службы ГО и ЧМ Кургана Аркадика Галустова. Кассационный суд отказался рассмотреть жалобу областной прокуратуры на решение о возврате его дела следствию. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».
«Уголовные дела — кассация. Галустов Аркадик Левонович. Ст. 293 ч.1.1; ст. 293 ч.1.1 УК РФ (халатность с причинением крупного ущерба)», — информирует картотека Седьмого кассационного суда. По делу поданы жалобы. После их изучения суд вынес отказ в рассмотрении дела в кассационной инстанции.
Жалобы подавали одна из потерпевших в пожаре 2022 года в дачном поселке «Малиновка» и прокуратура региона. Их не устроило, что курганские суды вернули уголовное дело о халатности в отношении Галустова следствию на доработку. Жалобщики полагали, что обвинение соответствует требованиям УПК. Суд изучил их обращения и посчитал излишним рассмотрение жалоб в кассационном суде.
Ранее URA.RU сообщало, что суд на экс-главой службы ГО и ЧС Кургана окончился, не начавшись. Дело было решено вернуть следователям на доработку. Позднее апелляционная инстанция подтвердила правоту решения горсуда.
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