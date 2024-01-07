07 января 2024
06 января 2024

Бойцы передовой оценили челябинские скоростные дроны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость дрона составляет 130 километров в час (фото из архива) Фото:
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Бойцы 430 мотострелкового полка с передовой дали высокую оценку качествам скоростных дронов «Антонов» челябинского производства. Партия уникальных подарков они получили от Народного фронта.

«Получили комплект дронов с пультом управления и очками, пять штук. Большое спасибо, сегодня же они будут переданы подразделению БПЛА. Для того, чтобы получить превосходство в воздухе, нужно переходить на подобные системы», — сообщил на видео замкомандира мотострелкового полка и сопредседатель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинец Юрий «Ангел» Гагарин.

По данным Гагарина, грузоподъемность «птичек» согласно инструкции составляет три килограмма. Бойцы поблагодарили представителей Общероссийского Народного фронта из Челябинской области и заявили, что эти дроны помогут в выполнении боевых задач и победе над противником.

Ранее URA.RU сообщало, что уникальные скоростные дроны, разработанные в Челябинске и названные в честь Героя России Антонова, отправлены на передовую. Скорость такой «птички» достигает 130 километров в час.

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Бойцы 430 мотострелкового полка с передовой дали высокую оценку качествам скоростных дронов «Антонов» челябинского производства. Партия уникальных подарков они получили от Народного фронта. «Получили комплект дронов с пультом управления и очками, пять штук. Большое спасибо, сегодня же они будут переданы подразделению БПЛА. Для того, чтобы получить превосходство в воздухе, нужно переходить на подобные системы», — сообщил на видео замкомандира мотострелкового полка и сопредседатель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. По данным Гагарина, грузоподъемность «птичек» согласно инструкции составляет три килограмма. Бойцы поблагодарили представителей Общероссийского Народного фронта из Челябинской области и заявили, что эти дроны помогут в выполнении боевых задач и победе над противником. Ранее URA.RU сообщало, что уникальные скоростные дроны, разработанные в Челябинске и названные в честь Героя России Антонова, отправлены на передовую. Скорость такой «птички» достигает 130 километров в час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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