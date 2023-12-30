Как отмечают Новый год в зоне СВО. Фото

Полковник Пинчук: ВСУ попробуют вернуть отбить потерянные позиции в праздники

31 декабря 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Андрей Пинчук пообещал выполнить роль Деда Мороза для своих бойцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы в зоне спецоперации встречают Новый год скромно и не употребляют алкоголь, командование объезжает подразделение и выполняют роль Деда Мороза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. Он не исключил, что ВСУ попытается отбить потерянные позиции в праздники. «Бойцы празднуют очень скромно либо в окопах, либо в своих расположениях. Есть четкий запрет на алкоголь. Во-первых, он сбивает человека с оружием, с базовых установок приказа, делает его потенциально опасным для своих товарищей. Во-вторых, есть информация, что противник проводит акции по отравлению алкоголя для того, чтобы, использовать ситуацию, нанести ущерб. Поэтому будут где-то накрыты новогодние столы, а где-то просто в окопах пожелают друг другу победы в этом новогоднем празднике. Потом чаем, водичкой помянут своих погибших братьев», — сказал Андрей Пинчук. Никаких развлекательных мероприятий на линии фронта не будет, отметил собеседнике агентства. «Попытки собрать где-то бойцов на линии фронта не позволительны, потому что сразу же будет нанесен артиллерийский или ракетный удар. Если где-то будут артисты, то все что они смогут сделать — проехаться по нескольким расположениям и поздравить. Командование, в том числе и я, просто будем объезжать подразделения вместо Деда Мороза и говорить о победе, каким образом нам достичь тех целей и задач, ради которых мы все здесь находимся», — добавил полковник. Он отметил, что в праздники Киев постарается устроить попытку прорыва. «На фронте праздничного затишья не бывает. Более того, против нас воюют люди, у которых своя система праздников. Рождество они уже отпраздновали по новым датам. Среди них много язычников, много неонацистов, есть и мусульмане, и другие веры исповедания, которые не признают Новый год. Я думаю, что обострение в новогодние праздники в той или иной степени на отдельных участках фронта будет. Вероятнее всего попытки отбить отдельные позиции, которые ранее мы взяли под контроль, продвинувшись на Бахмутском, Авдеевском, Запорожском направлениях», — предупредил эксперт. Один из российских бойцов показал, как выглядит новогодний сухпаек и елка, правда вместо подарков под ней оказалось оружие. «Пусть в 2024 году елочка останется без автоматов», — пожелал участник спецоперации. участник СВО участник СВО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы в зоне спецоперации встречают Новый год скромно и не употребляют алкоголь, командование объезжает подразделение и выполняют роль Деда Мороза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. Он не исключил, что ВСУ попытается отбить потерянные позиции в праздники. «Бойцы празднуют очень скромно либо в окопах, либо в своих расположениях. Есть четкий запрет на алкоголь. Во-первых, он сбивает человека с оружием, с базовых установок приказа, делает его потенциально опасным для своих товарищей. Во-вторых, есть информация, что противник проводит акции по отравлению алкоголя для того, чтобы, использовать ситуацию, нанести ущерб. Поэтому будут где-то накрыты новогодние столы, а где-то просто в окопах пожелают друг другу победы в этом новогоднем празднике. Потом чаем, водичкой помянут своих погибших братьев», — сказал Андрей Пинчук. Никаких развлекательных мероприятий на линии фронта не будет, отметил собеседнике агентства. «Попытки собрать где-то бойцов на линии фронта не позволительны, потому что сразу же будет нанесен артиллерийский или ракетный удар. Если где-то будут артисты, то все что они смогут сделать — проехаться по нескольким расположениям и поздравить. Командование, в том числе и я, просто будем объезжать подразделения вместо Деда Мороза и говорить о победе, каким образом нам достичь тех целей и задач, ради которых мы все здесь находимся», — добавил полковник. Он отметил, что в праздники Киев постарается устроить попытку прорыва. «На фронте праздничного затишья не бывает. Более того, против нас воюют люди, у которых своя система праздников. Рождество они уже отпраздновали по новым датам. Среди них много язычников, много неонацистов, есть и мусульмане, и другие веры исповедания, которые не признают Новый год. Я думаю, что обострение в новогодние праздники в той или иной степени на отдельных участках фронта будет. Вероятнее всего попытки отбить отдельные позиции, которые ранее мы взяли под контроль, продвинувшись на Бахмутском, Авдеевском, Запорожском направлениях», — предупредил эксперт. Один из российских бойцов показал, как выглядит новогодний сухпаек и елка, правда вместо подарков под ней оказалось оружие. «Пусть в 2024 году елочка останется без автоматов», — пожелал участник спецоперации.