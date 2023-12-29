Как изменился курс доллара за год

Доллар вырос на 30% за 2023 год
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Клипарт. Екатеринбург, сто рублей, обмен валюты, рубли, доллар, дедолларизация
В настоящий момент доллар держится на уровне 90,36 рублей Фото:

За 2023 год доллар заметно вырос по отношению к рублю. По сравнению с первой половиной он вырос почти на 30% и теперь по отношению к национальной валюте составляет до 90,36 рублей. Об этом свидетельствую данные торгов.

По итогу года доллар по отношению к рублю вырос почти на 30% — до 90,36 рублей. Отмечается рост и других валют. Евро возрос на 34% — до 99,52 рублей. Юань — на 27,2%, до 12,61 рублей.

На протяжении всего года доллар показывал свою нестабильность. Накануне на Мосбирже он опустился ниже 89 рублей, впервые с 30 ноября. Аналитики Bloomberg прогнозировали, что 2023 год может стать худшим с начала пандемии COVID-19.

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За 2023 год доллар заметно вырос по отношению к рублю. По сравнению с первой половиной он вырос почти на 30% и теперь по отношению к национальной валюте составляет до 90,36 рублей. Об этом свидетельствую данные торгов. По итогу года доллар по отношению к рублю вырос почти на 30% — до 90,36 рублей. Отмечается рост и других валют. Евро возрос на 34% — до 99,52 рублей. Юань — на 27,2%, до 12,61 рублей. На протяжении всего года доллар показывал свою нестабильность. Накануне на Мосбирже он опустился ниже 89 рублей, впервые с 30 ноября. Аналитики Bloomberg прогнозировали, что 2023 год может стать худшим с начала пандемии COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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