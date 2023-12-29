Как изменился курс доллара за год

За 2023 год доллар заметно вырос по отношению к рублю. По сравнению с первой половиной он вырос почти на 30% и теперь по отношению к национальной валюте составляет до 90,36 рублей. Об этом свидетельствую данные торгов.
По итогу года доллар по отношению к рублю вырос почти на 30% — до 90,36 рублей. Отмечается рост и других валют. Евро возрос на 34% — до 99,52 рублей. Юань — на 27,2%, до 12,61 рублей.
На протяжении всего года доллар показывал свою нестабильность. Накануне на Мосбирже он опустился ниже 89 рублей, впервые с 30 ноября. Аналитики Bloomberg прогнозировали, что 2023 год может стать худшим с начала пандемии COVID-19.
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