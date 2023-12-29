ВС РФ нанесли самый масштабный удар по Украине: главное об СВО к вечеру 29 декабря

Минобороны РФ: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

29 декабря 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Россия нанесла крупнейший удар по Украине за несколько месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные за эту неделю нанесли до 50 групповых массированных ударов по украинским военным объектам, передает Минобороны РФ. Также с утра 29 декабря продолжались взрывы в разных частях Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 декабря. Взрывы на Украине Утренние взрывы стали одними из крупнейших по своему масштабу за несколько месяцев. Они затронули пять городов в разных уголках страны. В столице были повреждены несколько складов с вооружением. В Львове был поврежден один их объектов «критической инфраструктуры». Производственный объект был поражен и в Харькове, где сообщалось о 22 ударах. Сообщалось о подрывах также в Запорожье и Харькове. Всего российские бойцы за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по украинским военным объектам. Российские летчики истребителей Су-35С ВКС России помогали бомбардировщикам поражать военные объекты в зоне спецоперации на Украине, передает Пятый канал. Успехи ВС РФ на других направлениях за неделю На купянском направлении российски бойцы из группировки «Запад» улучшили положение на определенных фронтовых участках. Всего за неделю они отразили 27 вражеских атак. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю составили свыше 265 военнослужащих.

Российские солдаты из группировки «Центр» на краснолиманском направлении поразили до 1205 украинских солдат. Бои проходили в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское, Григоровка и Серебрянского лесничества.

На донецком направлении подразделения РФ из группировки «Юг» освободили Марьинку в ДНР. За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 34 атаки противника. ВСУ потеряли более 1675 военнослужащих. На южно-донецком направлении были отражены три украинские атаки.

На запорожском направлении подразделения ВС РФ отразили две атаки противника в районе Вербовое. Также бои проходили недалеко от Орехова, Малой Токмачке, Белогорья, Новоданиловки и Работино. Потери ВСУ составили свыше 475 человек.

На херсонском направлении Украина попытку передислокации на левый берег Днепра. При помощи авиации российские солдаты поразили позиции ВСУ в районе населенных пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка. Киев потерял до 390 бойцов.

Российские военные за эту неделю нанесли до 50 групповых массированных ударов по украинским военным объектам, передает Минобороны РФ. Также с утра 29 декабря продолжались взрывы в разных частях Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 декабря. Утренние взрывы стали одними из крупнейших по своему масштабу за несколько месяцев. Они затронули пять городов в разных уголках страны. В столице были повреждены несколько складов с вооружением. В Львове был поврежден один их объектов «критической инфраструктуры». Производственный объект был поражен и в Харькове, где сообщалось о 22 ударах. Сообщалось о подрывах также в Запорожье и Харькове. Всего российские бойцы за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по украинским военным объектам. Российские летчики истребителей Су-35С ВКС России помогали бомбардировщикам поражать военные объекты в зоне спецоперации на Украине, передает Пятый канал.